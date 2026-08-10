З якими продуктами мікропластик потрапляє в організм і як їсти його менше

І в пляшковій, і у водопровідній знаходять мікропластик / © Associated Press

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Мікропластик уже давно став невидимим супутником нашого повсякдення. Він потрапляє у воду з-під крана, обсипається з кухонного начиння, проникає в овочі, м’ясо і навіть у яєчні жовтки.

Про це пише egeszsegkalauz.

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Якщо ви уважніше придивитеся до своєї кухні, то почнете розпізнавати, як мікропластик потрапляє в наші страви: він відшаровується від лопатки, якою ви готуєте сніданок, просочується з пластикової пляшки з водою, яку ви кладете в рюкзак своєї дитини, і плаває в чашці чаю на вашому столі. Він також глибоко захований у продуктах, які ми їмо — від гамбургерів до меду.

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Дослідження показують, що пластик міститься майже в усьому: у фруктах, овочах, хлібі, рибі, м’ясі, меді та молочних продуктах. Наприклад, у солі мікропластик зустрічається особливо часто — його знаходять у більшості марок, особливо в морській. У рисі частинки пластику присутні незалежно від паковання, але просте промивання перед варінням може скоротити їхню кількість майже наполовину.

Що стосується нагрівання, то що гарячіший пластик, то більше мікропластику він, зазвичай, виділяє. Одне дослідження показало, що пластикові контейнери, нагріті в мікрохвильовій печі протягом трьох хвилин, можуть вивільняти до 4,22 мільйона мікро- та 2,11 мільярда нанопластикових частинок з одного квадратного сантиметра пластику.

Використання подібних контейнерів у холодильнику також може вивільняти «від мільйонів до мільярдів» частинок мікро- та нанопластику, але протягом набагато тривалішого періоду — шести місяців, за даними дослідження.

Поміщення гарячого напою в одноразовий пластиковий стаканчик також генерує мікропластик. В одному дослідженні протестували кілька різновидів і виявлено, що стаканчики, виготовлені з поліпропілену, що містять гарячу воду за температури 50°C, виділяють найбільше мікропластику — для всіх типів стаканчиків було менше забруднення, коли вміст був холодним.

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Як зменшити кількість пластику в їжі

Перекладайте їжу з доставлення у скляний або керамічний посуд перед розігріванням.

Відмовтеся від розігрівання їжі в пластикових контейнерах у мікрохвильовці.

Замініть пластикові пляшки на багаторазові скляні чи металеві ємності для води.

Вплив мікропластику на здоров’я людини поки що до кінця не вивчено. Його знаходять практично в усіх органах, включно з мозком, кров’ю і плацентою, проте невідомо, чи завжди він завдає шкоди, чи може залишатися в організмі без наслідків. Деякі частинки виводяться природним шляхом, але питання їхнього довгострокового впливу залишається відкритим.

Нагадаємо, 17 зразків людських артерій, які вчені дослідили після операцій, містили мікропластик. В артеріях із жировими бляшками його було приблизно вдвічі більше.

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