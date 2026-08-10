У Польщі українець жостоко побив чоловіка та жінку

У Польщі затримали українця / © Unsplash

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У Польщі заарештували 44-річного українця, який напав на чоловіка та жінку. Він жорстоко побив потерпілих.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Інцидент стався у Янувку Першому на будівельному майданчику. За даними поліції, нападник бив жінку та чоловіка металевою трубою, внаслідок чого вони знепритомніли.

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Як з’ясували поліцейські, після закінчення роботи один із робітників без видимої причини напав на свого колегу, завдавши йому ударів металевою трубою по обличчю.

Коли жінка спробувала зупинити нападника, на неї також напали. Чоловік бив її металевою трубою по обличчю. Обидва потерпілі знепритомніли і потребували медичної допомоги.

Після нападу злочинець втік з місця події. Вже наступного дня 44-річного громадянина України затримали на території Нового Двора Мазовецького. Його помістили до поліцейського ізолятора.

На клопотання начальника поліції у Велішеві, підтримане районною прокуратурою в Легіонові, суд призначив підозрюваному попередній арешт строком на три місяці. Провадження ведеться під наглядом районної прокуратури в Легіонові. Чоловіку загрожує тривале ув’язнення.

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