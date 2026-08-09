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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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«Де б’ють московитів — там Польща допомагає»: заява Навроцького розлютила Захарову, Польща відповіла

У МЗС жорстко вказали Захаровій, що поки Польща дбає про добробут своїх громадян, у Росії основою соціальної політики «стають пайки та „труни“».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Речниця МЗС РФ Марія Захарова

Речниця МЗС РФ Марія Захарова / © Associated Press

Речниця МЗС РФ Марія Захарова в істериці через заяву президента Кароля Навроцького про те, що Польща буде допомагати Україні «там, де б’ють московитів» та накинулася на Варшаву з погрозами. У МЗС Польщі їй порадили подивитися на дії Москви.

Про це написав речник МЗС Польщі Мацей Вевюр.

«Марія Захарова знову погрожує Польщі. Як завжди, час для фактів. Росія має територію в 55 разів більшу за Польщу, потужні родовища та в 4 рази більше населення», — звернувся він.

Він жорстко вказав Захаровій, що поки Польща дбає про добробут своїх громадян, у Росії основою соціальної політики «стають пайки та „труни“».

«Ми не відправляємо солдатів на фронт, де тривалість життя становить близько 30 хвилин. А наші політики сперечаються один з одним навіть стоячи біля відчинених вікон… ось де демократія», — зазначив Вевюр.

Речник дипломатичного відомства вкотре наголосив, що агресор у війні в Україні є Росія. Він співчуває країнам, які межуть із нею — «державою, від якої доводиться готуватися до оборони».

«Вона просто забуває, що саме Росія погрожує та атакує своїх сусідів, чи то збройними, чи гібридними методами. Усі б воліли мати сусіда-державу, з яким можна торгувати, сперечатися та дискутувати, а не агресора, від якого доводиться готуватися до оборони. Замість того, щоб знову шукати винних у Варшаві, час звернутися до Москви, пані Захарова!», — підсумував він.

Заява Навроцького викликала істерику у Кремлі

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький 6 серпня у промові до річниці висловив підтримку Україні, сказавши, що Київ може розраховувати на допомогу там, «де б’ють московитів». Він наголосив, що успіх українських сил є у стратегічних інтересах Польщі.

У МЗС РФ відреагували у традиційній манері — погрозою. Речниця відомства нагадала Варшаві, що Росія і Польща мають спільний кордон. А Навроцького назвала

Нагадаємо, у МЗС РФ знайшли нового «господаря» України. Якщо раніше цю роль у пропагандистів займали США, то тепер на це місце поставили Францію.

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