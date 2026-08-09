Мухи атакують удома: через що комах раптом побільшало і як їх позбутися

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Жителі Великобританії скаржаться на справжню навалу мух у будинках та дворах. Експерти пояснюють, що тепла погода прискорює життєвий цикл комах, тому їхня кількість може швидко збільшуватися за короткий час.

Про це пише Daily Mail.

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Додатковим фактором стали літні пікніки, барбекю, солодкі напої та переповнені сміттєві баки. Усе це створює сприятливі умови харчування для мух.

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Ситуація може погіршуватися через скорочення кількості ос. Ці комахи є природними хижаками мух, тому їхнє зменшення потенційно сприяє збільшенню популяції шкідників.

Як позбутися мух

Експерт із садівництва Джеймс Гіггінс радить використовувати ароматичні свічки з цитронелою. Їхній запах допомагає маскувати запах їжі та відлякувати мух. Також може допомогти лаванда.

У той же час власникам свійських тварин слід бути обережними з ефірними оліями. Зокрема, соснові олії можуть бути токсичними для собак та кішок.

Ще один спосіб зробити сад більш привабливим для бджіл. Мухи намагаються уникати місць із великою кількістю бджіл, тому експерт радить висаджувати рослини, які приваблюють цих комах. Серед таких — лаванда, вербена та котяча м'ята.

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Допомогти можуть і природні хижаки мух — павуки та жаби. Вони харчуються мухами та іншими садовими шкідниками, тому їхня присутність може сприяти природному контролю кількості комах.

Якщо ж позбавитися мух потрібно швидко, можна використовувати липкі пастки. Їх радять розміщувати поблизу місць, де найбільше комах, і регулярно замінювати.

Що приваблює мух

Більше мух приваблюють відкриті продукти, переповнені баки для сміття, відходи домашніх тварин і застійна вода. Тому експерти радять щільно закривати контейнери для сміття і не залишати залишки їжі після прийому їжі.

Також слід регулярно очищати грилі, мангали та місця для їжі на відкритому повітрі. Навіть невеликі залишки продуктів можуть приваблювати комах.

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Хоча мухи в основному сприймаються як набридливі шкідники, вони можуть переносити бактерії зі сміття та інших забруднених поверхонь у їжу. Таким чином, комахи здатні поширювати низку захворювань, зокрема харчові отруєння та сальмонельоз.

Як ми писали, в спеку комарі, мухи і мошки стають активнішими, а відлякати їх можна за допомогою натуральних ефірних олій . Експерт назвав цітронел та лаванду природною альтернативою хімічним засобам: їх насичені аромати можуть заважати комахам знаходити людей. У той же час нерозведені ефірні олії не слід наносити безпосередньо на шкіру, оскільки вони можуть спричинити подразнення та почервоніння. Для кращого захисту експерт рекомендує регулярно оновлювати засіб та поєднувати його з іншими способами захисту від комах.

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