Wi-Fi працює повільно: експерти назвали просту помилку, яка може псувати сигнал

Wi-Fi / © pexels.com

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Якщо домашній Wi-Fi працює повільно або сигнал постійно слабшає в окремих кімнатах, причину варто шукати не лише в роботі інтернет-провайдера. Британський телекомунікаційний регулятор Ofcom пояснив, що на якість бездротового з’єднання значно впливає місце, де встановлений роутер.

Про це пише Mirror.

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За даними регулятора, Wi-Fi-сигнал слабшає, коли проходить крізь різні предмети та матеріали. Зокрема, метал, скло та вода можуть перешкоджати його поширенню.

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Тому роутер не рекомендують ставити поруч із радіаторами, акваріумами чи іншими великими предметами, які можуть блокувати сигнал. Також проблеми можуть виникати через деякі електроприлади — наприклад, мікрохвильові печі, радіоняні, бездротові телефони та навіть декоративні гірлянди.

Де найкраще поставити роутер

Ofcom радить розміщувати роутер приблизно в центрі помешкання. При цьому пристрій краще встановити не на підлозі, а на полиці або іншій підвищеній поверхні.

Це допоможе уникнути ситуації, коли частина сигналу спрямовується за межі будинку або в підлогу. Якщо роутер має кілька антен, їх рекомендують спрямувати в різні боки — наприклад, одну вертикально, а іншу горизонтально.

Водночас експерти наголошують: навіть ідеальне розташування роутера не зробить Wi-Fi швидшим за саму послугу широкосмугового інтернету. Якщо проблема пов’язана саме зі швидкістю тарифу, може знадобитися перехід на швидше з’єднання.

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Що ще можна зробити

Якщо перестановка роутера не допомогла, Ofcom радить розглянути й інші варіанти:

замінити роутер на сучаснішу модель із кращим покриттям;

встановити mesh-систему для розширення Wi-Fi у будинку;

скористатися Wi-Fi-підсилювачем або ретранслятором;

оптимізувати налаштування роутера, зокрема вибрати менш завантажений канал;

оновити старі смартфони, планшети чи ноутбуки, які підтримують лише застарілі стандарти Wi-Fi;

зменшити кількість пристроїв, одночасно підключених до мережі, оскільки вони ділять між собою доступну пропускну здатність.

Якщо ж бездротове з’єднання залишається нестабільним, альтернативою може стати Ethernet-кабель. За даними Ofcom, дротове підключення часто забезпечує стабільніший інтернет, особливо для пристроїв, які не потрібно постійно переносити по дому.

Нагадаємо, домашній роутер може потребувати перезавантаження, навіть якщо він продовжує працювати. Періодичний перезапуск допомагає усунути дрібні збої, завислі процеси та тимчасові дані, які можуть впливати на стабільність Wi-Fi. Фахівці радять перезавантажувати пристрій приблизно раз на місяць, а якщо інтернет почав працювати гірше — зробити це одразу. Для перезапуску роутер потрібно від’єднати від живлення щонайменше на 30 секунд, після чого підключити знову.

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