«Ганьба, ганьба»: прем’єра закидали яйцями просто під час засідання парламенту (курйозне відео)

Засідання парламенту Косово / © Associated Press

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У частково визнаному Косові опозиційна депутатка Тіме Кадріяй закидала яйцями прем’єр-міністра Альбіна Курті просто під час засідання парламенту.

Про це повідомляє видання KOHA.

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Конфлікт між політиками виник, коли Курті запропонував відкласти установче засідання, бо йому потрібно більше часу для переговорів із політичними силами, перш ніж він висуне кандидата на посаду спікера після дострокових виборів.

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Після цього, як видно на відео, він повернувся до свого місця. Тоді до нього підійшла Кадріяй, дістала з сумки яйця та кілька разів жбурнула їх у прем’єра, вигукуючи: «Ганьба, ганьба».

Після інциденту тимчасовий прем’єр частково визнаного Косова залишив будівлю парламенту.

Напруженість привернула увагу багатьох провідних ЗМІ. Агентство Associated Press опублікувало відео під назвою «Депутат опозиції кидає яйцями у виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Косова Альбіна Курті під час засідання парламенту».

Газета The Guardian опублікувала відео під назвою «Законодавець Косова кидає яйцями в прем’єр-міністра».

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Зауважимо, що Україна офіційно не визнає незалежність Косова і вважає його територією Сербії. Водночас фактично визнає косовські паспорти, дозволяючи власникам таких документів в'їжджати на свою територію.

Нагадаємо, у Мережі опублікували курйозне відео, як канадський депутат під час промови випадково зачитав відповідь ChatGPT.

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