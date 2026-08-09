«Позор, позор»: премьера забросали яйцами прямо во время заседания парламента (курьезное видео)

Заседание парламента Косово / © Associated Press

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В частично признанном Косово оппозиционный депутат Тиме Кадрияй забросала яйцами премьер-министра Альбина Курти прямо во время заседания парламента.

Об этом сообщает издание KOHA.

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Конфликт между политиками возник, когда Курти предложил отложить учредительное заседание, потому что ему нужно больше времени для переговоров с политическими силами, прежде чем он выдвинет кандидата на должность спикера после досрочных выборов.

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После этого, по всей видимости на видео, он вернулся к своему месту. Тогда к нему подошла Кадрияй, достала из сумки яйца и несколько раз швырнула их в премьера, восклицая: «Позор, позор».

После инцидента временный премьер частично признанного Косово покинул здание парламента.

Напряженность привлекла внимание многих ведущих СМИ. Агентство Associated Press опубликовало видео под названием «Депутат оппозиции бросает яйца в исполняющего обязанности премьер-министра Косово Альбина Курти во время заседания парламента».

Газета The Guardian опубликовала видео под названием «Законодатель Косово бросает яйца в премьер-министра».

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Отметим, что Украина официально не признает независимость Косово и считает его территорией Сербии. В то же время, фактически признает косовские паспорта, позволяя владельцам таких документов въезжать на свою территорию

Напомним, в Сети опубликовали курьезное видео, как канадский депутат во время речи случайно зачитал ответ ChatGPT.

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