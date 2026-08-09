Украинцы больше ее не купят: куда исчезла популярная рыба во времена СССР (фото)

рыбалка / © unsplash.com

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Рыба, которая в советское время была привычным продуктом для украинцев, сегодня практически исчезла из магазинов. Речь идет об ивасе, которую многие помнят как популярная «селедка» с советских времен.

Об этом рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко.

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Причина ее отсутствия на украинском рынке связана, прежде всего, с происхождением поставок.

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По ее словам, ранее иваси поставлялась в Украину из России, однако после начала полномасштабной войны украинский рынок отказался от работы со страной-агрессором.

«Теперь в Украине нет этой рыбы, ведь мы не работаем с агрессором, а Иваси поставлялась из РФ», — пояснила Сидоренко.

Что такое иваси

Несмотря на название «селедка иваси», с биологической точки зрения эта рыба не является селедкой. Иваси — это дальневосточная сардина, которая принадлежит к семейству селедочных.

Это дикая стайная рыба, которая обычно произрастает до 18-20 сантиметров и весит около 100-250 г. Искусственно ее не выращивают.

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Иваси обитает в холодных водах Тихого океана. Ее ареал охватывает районы вблизи Японии, Китая, Кореи, Сахалина и Курильских островов.

Значительные объемы этой рыбы традиционно вылавливали русские рыболовные суда. В частности, промысел ведется в районе Южных Курил, у Сахалина и в Японском море. Российский флот также производит отлов в близлежащих открытых водах Тихого океана и по межправительственным квотам в водах Японии.

Почему Иваси была популярной в СССР

Для украинцев старшего поколения Иваса прежде всего ассоциируется с советским прошлым. В СССР эта рыба была одним из доступных продуктов и продавалась, в частности, в соленом и консервированном виде.

После распада СССР Иваса не исчезла с украинского рынка сразу, однако значительная часть поставок была связана с российским промыслом. После начала полномасштабной войны такая схема снабжения стала невозможной.

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Напомним о 4 видах рыбы содержат больше витамина D, чем сардины. Лосось является одним из самых популярных видов жирной рыбы в мире. Он не только богат витамином D, но и содержит большое количество омега-3 жирных кислот.

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