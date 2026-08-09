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Курс валют на неділю, 9 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 9 серпня. Перед вихідними долар додав у ціні 8 коп. Євро підвищився на 5 коп. Злотий - зріс на 3 коп.
Про повідомили на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 44,76 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,67 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,01 (+3 коп.).
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 10 серпня. Після вихідних євро, долар і злотий втратять у ціні.
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