Атака на Одесу / © Одеська міська рада

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Уночі Росія атакувала Одесу.

Про це повідомила Одеська міська військова адміністрація.

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За даними МВА, станом на ранок 9 серпня відомо про шістьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Усім їм надають необхідну допомогу.

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В Одесі вже шестеро постраждалих після атаки РФ: пошкоджені житлові будинки (фото) (5 фото) © Одеська міська рада © Одеська міська рада © Одеська міська рада © Одеська міська рада © Одеська міська рада

Крім того, внаслідок удару пошкоджені та зруйновані житлові будинки у кількох районах Одеси. Також повідомляється про автомобілі, які згоріли під час атаки.

На місцях наслідків російського удару працюють оперативні та комунальні служби.

У міській військовій адміністрації зазначили, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Одесі під час атаки російських безпілотників пролунали вибухи. Попередньо було відомо про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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