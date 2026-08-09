- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 782
- Час на прочитання
- 1 хв
В Одесі вже шестеро постраждалих після атаки РФ: пошкоджені житлові будинки (фото)
Внаслідок російської атаки на Одесу постраждали щонайменше шестеро людей. У кількох районах міста пошкоджені житлові будинки, також згоріли автомобілі.
Уночі Росія атакувала Одесу.
Про це повідомила Одеська міська військова адміністрація.
За даними МВА, станом на ранок 9 серпня відомо про шістьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Усім їм надають необхідну допомогу.
В Одесі вже шестеро постраждалих після атаки РФ: пошкоджені житлові будинки (фото) (5 фото)
Крім того, внаслідок удару пошкоджені та зруйновані житлові будинки у кількох районах Одеси. Також повідомляється про автомобілі, які згоріли під час атаки.
На місцях наслідків російського удару працюють оперативні та комунальні служби.
У міській військовій адміністрації зазначили, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Раніше повідомлялося, що в Одесі під час атаки російських безпілотників пролунали вибухи. Попередньо було відомо про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури.