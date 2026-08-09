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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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782
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В Одесі вже шестеро постраждалих після атаки РФ: пошкоджені житлові будинки (фото)

Внаслідок російської атаки на Одесу постраждали щонайменше шестеро людей. У кількох районах міста пошкоджені житлові будинки, також згоріли автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Одесу

Атака на Одесу / © Одеська міська рада

Уночі Росія атакувала Одесу.

Про це повідомила Одеська міська військова адміністрація.

За даними МВА, станом на ранок 9 серпня відомо про шістьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Усім їм надають необхідну допомогу.

В Одесі вже шестеро постраждалих після атаки РФ: пошкоджені житлові будинки (фото) (5 фото)

Атака на Одесу_2 / © Одеська міська рада

© Одеська міська рада

Атака на Одесу_5 / © Одеська міська рада

© Одеська міська рада

Атака на Одесу_4 / © Одеська міська рада

© Одеська міська рада

Атака на Одесу_1 / © Одеська міська рада

© Одеська міська рада

Атака на Одесу_3 / © Одеська міська рада

© Одеська міська рада

Крім того, внаслідок удару пошкоджені та зруйновані житлові будинки у кількох районах Одеси. Також повідомляється про автомобілі, які згоріли під час атаки.

На місцях наслідків російського удару працюють оперативні та комунальні служби.

У міській військовій адміністрації зазначили, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Одесі під час атаки російських безпілотників пролунали вибухи. Попередньо було відомо про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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