Магнітна буря 9 серпня: що відомо

Магнітна буря. / © Associated Press

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У неділю будуть слабкі геомагнітні умови. Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Загалом геомагнітна активність низька. Втім, наголошують науковці, існує ймовірністю коротких активних інтервалів та навіть STORM G1 черезі ковзні ефекти викидів корональної маси, що спостерігалися 3-4 серпня.

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Магнітна буря 9 серпня. Фото: Мeteoagent

Зауважимо, що сонячна активність швидко змінюється. Фахівці відстежують спалахи на Сонці що кілька годин.

Магнітні бурі впливають на самопочуття людей. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Зокрема, серед симптомів нездужання найбільш поширені — головний біль, підвищений чи понижений тиск, нудота тощо.

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