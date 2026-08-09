ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
800
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 9 серпня: що відомо

Фахівці наголошують, що сонячна активність швидко змінюється.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю будуть слабкі геомагнітні умови. Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Загалом геомагнітна активність низька. Втім, наголошують науковці, існує ймовірністю коротких активних інтервалів та навіть STORM G1 черезі ковзні ефекти викидів корональної маси, що спостерігалися 3-4 серпня.

Магнітна буря 9 серпня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 9 серпня. Фото: Мeteoagent

Зауважимо, що сонячна активність швидко змінюється. Фахівці відстежують спалахи на Сонці що кілька годин.

Магнітні бурі впливають на самопочуття людей. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Зокрема, серед симптомів нездужання найбільш поширені — головний біль, підвищений чи понижений тиск, нудота тощо.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie