Як довго людина може затримати дихання під водою: новий рекорд шокує

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Більшість людей можуть затримати дихання лише на декілька десятків секунд або декілька хвилин. Однак професійні фрідайвери завдяки багаторічним тренуванням встановлюють неймовірні рекорди.

Затримання дихання під водою давно стала однією з найбільш приголомшливих дисциплін, які фіксує Книга рекордів Гіннеса.

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За десятиліття рекордсменам вдалося майже подвоїти максимальний час перебування під водою без дихання завдяки спеціальним технікам, багаторічним тренуванням і ретельній підготовці.

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Як змінювався світовий рекорд

Перший офіційно зафіксований рекорд з’явився ще у березні 1959 року. Тоді американець Роберт Фостер пробув під водою 13 хвилин 42,5 секунди у басейні в Каліфорнії.

Цей результат залишався неперевершеним майже пів століття. Лише 2006 року його зміг перевершити німецький фрідайвер Том Сіетас, який затримав дихання на 14 хвилин 12 секунд.

Після цього він ще декілька разів оновлював власне досягнення:

червень 2006 року — 14 хвилин 25 секунд;

серпень 2007 року — 15 хвилин 2 секунди;

листопад 2007 року — 15 хвилин 16 секунд.

Рекорд неодноразово переходив від одного спортсмена до іншого

Починаючи від 2008 року боротьба за світове досягнення стала особливо запеклою.

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Рекорд встановлювали одразу декілька відомих спортсменів:

Пітер Колат (Швейцарія) — 16 хв 32 с;

Том Сіетас (Німеччина) — 16 хв 13 с;

Девід Блейн (США) — 17 хв 4,4 с;

Том Сіетас — 17 хв 19 с;

Том Сіетас — 17 хв 33 с;

Нікола Путіньяно (Італія) — 19 хв 2 с;

Пітер Колат — 19 хв 21 с;

Стіг Северінсен (Данія) — 20 хв 10 с;

Рікардо да Гама Баїя (Бразилія) — 20 хв 48 с;

Пітер Колат — 21 хв 33 с;

Стіг Северінсен — 22 хв;

Алекс Сегура Вендрелл (Іспанія) — 24 хв 3,45 с;

Будімір Шобат (Хорватія) — 24 хв 37,36 с.

Після рекорду Будіміра Шобата багато хто вважав, що можливості людського організму майже вичерпані.

Новий рекорд перевищив 29 хвилин

У червні 2025 року хорватський фрідайвер Вітомір Марічіч встановив новий світовий рекорд. Йому вдалося затримати дихання під водою на 29 хвилин 3 секунди.

Тепер серед спортсменів точаться дискусії, чи зможе хтось найближчим часом подолати психологічну межу у 30 хвилин.

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Після встановлення рекорду Марічіч розповів Diver Net: «Після 20-хвилинної позначки все стало легше, принаймні психологічно».

Попередній рекордсмен Будімір Шобат зазначав: «Цей рекорд не був випадковим. Я доклав до цього всіх своїх зусиль. Я готувався до цього рекорду понад три роки. Я тренувався шість днів на тиждень».

Жіночий рекорд залишається незмінним понад 15 років

У жінок ситуація зовсім інша. Світовий рекорд із добровільного затримання дихання під водою досі належить Кароліні Марічен Мейєр із Бразилії. 10 липня 2009 року вона показала результат 18 хвилин 32,59 секунди. Відтоді жодна спортсменка не змогла перевершити це досягнення.

Кейт Вінслет теж встановила власний рекорд

Про приголомшливі здібності до затримання дихання заговорили й після виходу фільму «Аватар: Шлях води». Під час підводних знімань британська акторка Кейт Вінслет змогла затримати дихання на 7 хвилин 15 секунд. Саме цей результат став рекордом серед головних акторок під час кінознімань.

Які ще існують рекорди під водою

Книга рекордів Гіннеса фіксує не лише максимальний час затримання дихання.

Серед інших незвичайних досягнень:

Ембер Бурк (Австралія) 2024 року встановила рекорд із найдовшої підводної ходьби на одному вдиху серед жінок — 112,83 метра.

Станіслав Одбіжалек (Польща) став рекордсменом серед чоловіків із результатом 120,10 метра. Він же 2025-го встановив рекорд із добровільного затримання дихання під крижаною водою — 3 хвилини 11 секунд.

Камаль Калої (Індія) виконав 86 підводних відтискань на одному вдиху, встановивши світовий рекорд.

Себастьян Гурняк (Польща) став рекордсменом серед спортсменів категорії MP4, затримавши дихання під водою на 5 хвилин 41,9 секунди. Категорія MP4 створена для спортсменів із тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату. Себастьян має ушкодження спинного мозку на рівні C6/C7 із залишковою гематомою на рівні C3, що призвело до паралічу всіх чотирьох кінцівок.

Скільки насправді може затримати дихання звичайна людина

Хоча світові рекордсмени демонструють майже неймовірні результати, більшість людей без спеціальної підготовки можуть затримувати дихання від 30 секунд до 2 хвилин.

Професійні фрідайвери роками тренують організм, освоюють спеціальні техніки дихання та проходять підготовку під медичним контролем. Саме тому експерти не рекомендують намагатися повторювати рекордні результати самостійно або без нагляду, адже це може бути небезпечно для життя.

Нагадаємо, встановлено неймовірний рекорд зі складання кубика Рубіка із зав’язаними очима.

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