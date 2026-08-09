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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6102
Час на прочитання
1 хв

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: попереджають про загрозу балістики з півдня

Повітряні сили закликали українців не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

Уранці 9 серпня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня», — йдеться у повідомленні.

Станом на близько 05:23 повітряна тривога, згідно з картою alerts.in.ua, охоплювала значну частину центральних, південних, східних та північних областей України.

Українців у регіонах, де оголошена повітряна тривога, закликають негайно пройти до укриттів та залишатися там до офіційного відбою.

ТСН.ua стежить за ситуацією.

Нагадаємо, що минулої ночі через ворожу атаку по Київщині загинули директорка ліцею № 124 «Спаський» Галина Кучер, її чоловік та трирічний онук. Як зазначається, у селі Пухівка в Броварському районі п’ять ворожих БпЛА влучили у двоповерховий будинок, де проживала родина.

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