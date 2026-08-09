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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: попереджають про загрозу балістики з півдня
Повітряні сили закликали українців не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
Уранці 9 серпня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня», — йдеться у повідомленні.
Станом на близько 05:23 повітряна тривога, згідно з картою alerts.in.ua, охоплювала значну частину центральних, південних, східних та північних областей України.
Українців у регіонах, де оголошена повітряна тривога, закликають негайно пройти до укриттів та залишатися там до офіційного відбою.
ТСН.ua стежить за ситуацією.
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