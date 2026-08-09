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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Одеса опинилася під атакою РФ: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура

В Одесі після вибухів під час атаки російських безпілотників зафіксували пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Вогонь, пожежа

Вогонь, пожежа / © pixabay.com

У ніч проти 9 серпня російські війська атакували Одесу. У місті раніше пролунали вибухи на тлі загрози ударних безпілотників.

Про наслідки ворожої атаки повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

«Одеса під атакою ворога. Попередньо, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Деталі зʼясовуємо», — повідомив Лисак.

Він закликав жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися у безпечних місцях.

Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Також у п’ятницю, 7 серпня, російська армія завдала удару по місту Ізюм у Харківській області. Відомо про двох загиблих.

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