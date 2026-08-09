Одеса опинилася під атакою РФ: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура

Вогонь, пожежа / © pixabay.com

Реклама

У ніч проти 9 серпня російські війська атакували Одесу. У місті раніше пролунали вибухи на тлі загрози ударних безпілотників.

Про наслідки ворожої атаки повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама

За його попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Реклама

«Одеса під атакою ворога. Попередньо, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Деталі зʼясовуємо», — повідомив Лисак.

Він закликав жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися у безпечних місцях.

Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Також у п’ятницю, 7 серпня, російська армія завдала удару по місту Ізюм у Харківській області. Відомо про двох загиблих.

Реклама

Новини партнерів