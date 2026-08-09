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Син Байдена розповів про погіршення стану експрезидента: рак спричиняє сильний біль
Син колишнього президента США Джо Байдена Гантер розповів, що онкологічне захворювання його батька прогресує та завдає йому сильного болю.
Колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжує боротьбу з агресивною формою раку простати.
Про це інформує BBC
За словами його сина Гантера Байдена, хвороба поширилася на кістки та інші ділянки й суттєво впливає на самопочуття 83-річного політика.
Про стан батька Гантер Байден розповів під час інтерв'ю BBC. Він зазначив, що хвороба спричиняє сильний біль та значно виснажує колишнього президента. Водночас Байден залишається активним і продовжує займатися справами та публічно висловлюватися щодо важливих для нього питань.
Гантер зізнався, що родині важко спостерігати за станом експрезидента, який, за його словами, майже не скаржиться на біль.
Нагадаємо, про рак простати у Джо Байдена стало відомо у травні 2025 року. Тоді його офіс повідомляв про агресивну форму захворювання з метастазами в кістки. Водночас пухлина виявилася чутливою до гормональної терапії, що дозволяє медикам контролювати перебіг хвороби.
Згодом Байден розпочав променеву та гормональну терапію.
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