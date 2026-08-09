Син Байдена розповів про погіршення стану експрезидента: рак спричиняє сильний біль

Джо Байден / © The New York Post

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Колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжує боротьбу з агресивною формою раку простати.

Про це інформує BBC

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За словами його сина Гантера Байдена, хвороба поширилася на кістки та інші ділянки й суттєво впливає на самопочуття 83-річного політика.

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Про стан батька Гантер Байден розповів під час інтерв'ю BBC. Він зазначив, що хвороба спричиняє сильний біль та значно виснажує колишнього президента. Водночас Байден залишається активним і продовжує займатися справами та публічно висловлюватися щодо важливих для нього питань.

Гантер зізнався, що родині важко спостерігати за станом експрезидента, який, за його словами, майже не скаржиться на біль.

Нагадаємо, про рак простати у Джо Байдена стало відомо у травні 2025 року. Тоді його офіс повідомляв про агресивну форму захворювання з метастазами в кістки. Водночас пухлина виявилася чутливою до гормональної терапії, що дозволяє медикам контролювати перебіг хвороби.

Згодом Байден розпочав променеву та гормональну терапію.

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