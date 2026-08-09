У Мелітополі пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку дронів і перебої зі світлом

Вибух, пожежа / © Pexels

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В окупованому Мелітополі Запорізької області вночі пролунала серія потужних вибухів. Після одного з них у частині міста могли виникнути проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляють місцеві жителі та партизанський рух «АТЕШ».

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За попередньою інформацією, один із вибухів було чутно в районі залізниці. Згодом агенти «АТЕШ» заявили про потужний вибух поблизу 23-го мікрорайону Мелітополя.

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За їхніми даними, після вибуху в районі могло просісти напруження в електромережі. Також повідомляється про можливе ураження електропідстанції, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Крім того, місцеві жителі повідомляли про роботу російських мобільних вогневих груп, які намагалися збити безпілотники.

Після серії вибухів у районі селища Моряків, за повідомленнями очевидців, зникло електропостачання.

У «АТЕШ» стверджують, що безпілотники продовжували рух у напрямку військових об'єктів російських окупаційних сил.

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Інформація щодо можливих влучань, масштабів пошкоджень та наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Бєлгороді прогриміла серія потужних вибухів: повідомляють про масовану атаку дронів

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