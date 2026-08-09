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Сын Байдена рассказал об ухудшении состояния экспрезидента: рак вызывает сильную боль
Сын бывшего президента США Джо Байдена Гантер рассказал, что онкологическое заболевание его отца прогрессирует и причиняет ему сильную боль.
Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжает борьбу с агрессивной формой рака простаты.
Об этом сообщаетBBC
По словам его сына Гантера Байдена, болезнь распространилась на кости и другие участки и оказывает существенное влияние на самочувствие 83-летнего политика.
О состоянии отца Хантер Байден рассказал во время интервью BBC. Он отметил, что болезнь вызывает сильную боль и значительно истощает бывшего президента. В то же время Байден остается активным и продолжает заниматься делами и публично высказываться по важным для него вопросам.
Гантер признался, что семье тяжело наблюдать за состоянием экспрезидента, который, по его словам, почти не жалуется на боль.
Напомним, о раке простаты у Джо Байдена стало известно в мае 2025 года. Тогда его офис сообщал об агрессивной форме заболевания с метастазами в кости. В то же время опухоль оказалась чувствительна к гормональной терапии, позволяющей медикам контролировать течение болезни.
Впоследствии Байден начал лучевую и гормональную терапию.
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