ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2398
Время на прочтение
1 мин

Сын Байдена рассказал об ухудшении состояния экспрезидента: рак вызывает сильную боль

Сын бывшего президента США Джо Байдена Гантер рассказал, что онкологическое заболевание его отца прогрессирует и причиняет ему сильную боль.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Джо Байден

Джо Байден / © cosmo.com.ua

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжает борьбу с агрессивной формой рака простаты.

Об этом сообщаетBBC

По словам его сына Гантера Байдена, болезнь распространилась на кости и другие участки и оказывает существенное влияние на самочувствие 83-летнего политика.

О состоянии отца Хантер Байден рассказал во время интервью BBC. Он отметил, что болезнь вызывает сильную боль и значительно истощает бывшего президента. В то же время Байден остается активным и продолжает заниматься делами и публично высказываться по важным для него вопросам.

Гантер признался, что семье тяжело наблюдать за состоянием экспрезидента, который, по его словам, почти не жалуется на боль.

Напомним, о раке простаты у Джо Байдена стало известно в мае 2025 года. Тогда его офис сообщал об агрессивной форме заболевания с метастазами в кости. В то же время опухоль оказалась чувствительна к гормональной терапии, позволяющей медикам контролировать течение болезни.

Впоследствии Байден начал лучевую и гормональную терапию.

Напомним, что врачи не замечали этого у Байдена: какая тревожная привычка оказалась раком

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie