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«Байден уже передал очень много»: Трамп снова отказал Украине в ракетах Patriot
Свою позицию он объяснил потребностями американской армии.
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что не готов передать Украине ракеты в системы Patriot.
Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Журналисты напомнили президенту США, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял об острой потребности в ракетах к системам Patriot для защиты украинских городов от российских атак.
«Нам тоже нужны ракеты. Байден и так передал Украине очень многое», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что он передумал предоставить Украине лицензию на производство ракет в зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп отказал Киеву в дополнительных ракетах-перехватчиках для систем Patriot, сославшись на необходимость сохранить запасы для защиты американских объектов.