ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
1161
Время на прочтение
1 мин

«Байден уже передал очень много»: Трамп снова отказал Украине в ракетах Patriot

Свою позицию он объяснил потребностями американской армии.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что не готов передать Украине ракеты в системы Patriot.

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Журналисты напомнили президенту США, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял об острой потребности в ракетах к системам Patriot для защиты украинских городов от российских атак.

«Нам тоже нужны ракеты. Байден и так передал Украине очень многое», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что он передумал предоставить Украине лицензию на производство ракет в зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп отказал Киеву в дополнительных ракетах-перехватчиках для систем Patriot, сославшись на необходимость сохранить запасы для защиты американских объектов.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie