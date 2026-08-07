«Байден уже передал очень много»: Трамп снова отказал Украине в ракетах Patriot

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп снова заявил, что не готов передать Украине ракеты в системы Patriot.

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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Журналисты напомнили президенту США, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял об острой потребности в ракетах к системам Patriot для защиты украинских городов от российских атак.

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«Нам тоже нужны ракеты. Байден и так передал Украине очень многое», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что он передумал предоставить Украине лицензию на производство ракет в зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп отказал Киеву в дополнительных ракетах-перехватчиках для систем Patriot, сославшись на необходимость сохранить запасы для защиты американских объектов.

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