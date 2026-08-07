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«Байден уже передав дуже багато»: Трамп знову відмовив Україні в ракетах Patriot
Свою позицію він пояснив потребами американської армії.
Президент США Дональд Трамп знову заявив, що не готовий передати Україні ракети до систем Patriot.
Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.
Журналісти нагадали президенту США, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про гостру потребу у ракетах до систем Patriot для захисту українських міст від російських атак.
«Нам теж потрібні ракети. Байден і так передав Україні дуже багато», — заявив Трамп.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що він передумав надати Україні ліцензію на виробництво ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп відмовив Києву у додаткових ракетах-перехоплювачах для систем Patriot, пославшись на потребу зберегти запаси для захисту американських об’єктів.