«Байден уже передав дуже багато»: Трамп знову відмовив Україні в ракетах Patriot

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп знову заявив, що не готовий передати Україні ракети до систем Patriot.

Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

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Журналісти нагадали президенту США, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про гостру потребу у ракетах до систем Patriot для захисту українських міст від російських атак.

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«Нам теж потрібні ракети. Байден і так передав Україні дуже багато», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що він передумав надати Україні ліцензію на виробництво ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп відмовив Києву у додаткових ракетах-перехоплювачах для систем Patriot, пославшись на потребу зберегти запаси для захисту американських об’єктів.

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