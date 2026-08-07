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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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«Байден уже передав дуже багато»: Трамп знову відмовив Україні в ракетах Patriot

Свою позицію він пояснив потребами американської армії.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що не готовий передати Україні ракети до систем Patriot.

Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Журналісти нагадали президенту США, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про гостру потребу у ракетах до систем Patriot для захисту українських міст від російських атак.

«Нам теж потрібні ракети. Байден і так передав Україні дуже багато», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що він передумав надати Україні ліцензію на виробництво ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп відмовив Києву у додаткових ракетах-перехоплювачах для систем Patriot, пославшись на потребу зберегти запаси для захисту американських об’єктів.

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