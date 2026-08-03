Виробництво ракет Patriot в Україні: у конгресі США звернулися до Трампа з важливою заявою

ЗРК Patriot

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Сполучені Штати та Україна проводять офіційні консультації щодо передавання ліцензії та технологій для вітчизняного виробництва ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це в етері програми Face the Nation на телеканалі CBS News заявив конгресмен-республіканець від штату Огайо Майк Тернер.

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Консультації тривають: позиція Трампа та Конгресу

Під час інтерв’ю ведуча Маргарет Бреннан нагадала про масовану балістичну атаку РФ на Київ, під час якої українським силам ППО вдалося збити лише одну з 27 ракет, та поцікавилася позицією Дональда Трампа щодо надання Україні відповідних технологій.

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Конгресмен Майк Тернер підтвердив, що переговорний процес дійсно перебуває в активній фазі. Він уточнив, що в заявах Трампа йшлося про залучення різних типів озброєння, які мають різне функціональне призначення:

Системи Patriot: винятково оборонна зброя для захисту неба та перехоплення балістики.

Крилаті ракети Tomahawk: ударне озброєння для ураження цілей на великій відстані.

«Я думаю, що зараз тривають переговори щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технологій Patriot, щоб вона мала власні виробничі та оборонні потужності», — наголосив Тернер.

За словами політика, він особисто закликає Дональда Трампа та керівництво Пентагону максимально пришвидшити ухвалення всіх необхідних рішень для підтримки України.

Що це означає для України

Отримання ліцензії на виробництво перехоплювачів до Patriot може кардинально змінити систему протиповітряної оборони України, зменшивши її залежність від прямих постачань із Заходу.

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Водночас аналітики зазначають, що це рішення орієнтоване на довгострокову перспективу: навіть після офіційного передання технологій процес розгортання виробничих ліній, локалізації та випуску перших ракет потребуватиме значного часу.

Доступ України до технологій Patriot — останні новини

Раніше ми писали про те, що у Конгресі рознесли Трампа через «задню» щодо виробництва ракет Patriot в Україні. Рішення Дональда Трампа відмовитися від попередньої обіцянки дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем Patriot за ліцензією викликало нову дискусію у Вашингтоні щодо майбутньої військової підтримки Києва.

Нагадаємо, заява Трампа про те, що його адміністрація наразі не погодилася надати Україні ліцензію на виробництво ракет до ЗРК Patriot через серйозні побоювання щодо передавання секретних технологій, пролунала на тлі новин про те, що уряд України обговорив із керівництвом оборонної компанії Raytheon прискорення постачань ракет для систем Patriot перед зимою та практичні кроки із запуску спільного виробництва засобів ППО на українській території.

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