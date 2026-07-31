Трамп відмовив Україні у наданні ліцензії на Patriot: чого злякались США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наразі не погодилася надати Україні ліцензію на виробництво ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot через серйозні побоювання щодо передавання секретних технологій. Він підкреслив, що такі складні технології неможливо просто взяти та скопіювати. Водночас Трамп висловив стурбованість, що колись ця передова зброя може бути використана проти самих Сполучених Штатів.

Про це він заявив під час свого спілкування з журналістами перед засіданням Кабінету міністрів 31 липня.

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Обережність із секретами зброї

Відповідаючи на запитання преси про умови надання ліцензії Києву, Трамп наголосив, що США володіють найвеличнішою зброєю у світі, секрети якої потрібно ретельно охороняти. За його словами, хоча американська сторона наразі все ще обговорює це питання, передавати такі високі технології іншим країнам вкрай складно.

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Очільник Білого дому навів приклад із мікрочипами, які легко копіюються конкурентами, але наголосив, що американські військові розробки відтворити практично неможливо. Саме тому, на його думку, Сполучені Штати повинні бути максимально обережними під час ухвалення подібних рішень.

Страх перед власною зброєю

Президент безпосередньо визнав наявність серйозних побоювань щодо того, що в майбутньому передані технології можуть обернутися проти самої Америки. Хоча Трамп висловив сподівання, що цього ніколи не станеться, він нагадав, що такі неприємні прецеденти в історії вже траплялися.

«Я не думаю, що це коли-небудь станеться, але вони можуть обернути їх проти вас. Таке можливо», — заявив американський лідер під час пресконференції.

Він також додав, що сьогодні Сполученим Штатам необхідно суттєво пришвидшити власне виробництво цих систем, оскільки Америка вже віддала майже всі свої наявні запаси цієї зброї.

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Потреби Зеленського та мирні переговори

У своєму виступі Дональд Трамп підтвердив, що президент України справді прагне отримати американські комплекси Patriot, а також крилаті ракети Tomahawk. Американський лідер назвав ці види озброєння надзвичайно ефективними, підкресливши їхню велику силу як в обороні, так і в наступі.

Водночас Трамп нагадав про нещодавню розмову з українським колегою, під час якої він вкотре порушив питання необхідності швидкого завершення бойових дій. Він навів жахливу статистику втрат на фронті, зазначивши, що щомісяця гинуть десятки тисяч молодих солдатів.

«Я говорив із ним про те, щоб покінчити з цією війною», — наголосив політик, відповідаючи на запитання журналіста.

Глава США висловив впевненість, що обидві сторони конфлікту насправді хочуть укласти угоду, хоча ніхто поки не готовий іти на жодні поступки. За його словами, ця ситуація залишається дуже складною через глибоку взаємну неприязнь.

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Нагадаємо, заява Трампа пролунала на тлі новин про те, що уряд України обговорив із керівництвом оборонної компанії Raytheon прискорення постачань ракет для систем Patriot перед зимою та практичні кроки із запуску спільного виробництва засобів ППО на українській території.

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