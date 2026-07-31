Українці можуть отримати до півмільйона грн на автономне опалення: що варто знати

Опалення / © Pixabay

Реклама

Українці, які планують встановити автономне опалення у своїх будинках, зможуть скористатися розширеною державною програмою підтримки. Вона передбачає пільгові кредити до 480 тисяч гривень, часткову компенсацію їхньої вартості та знижені відсоткові ставки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Реклама

За словами глави уряду, держава розширила можливості фінансової підтримки для власників приватних будинків, які хочуть встановити автономне опалення.

Реклама

У межах програми можна оформити пільговий кредит на суму до 250 тисяч гривень або до 480 тисяч гривень. Кошти дозволяється використати на придбання твердопаливних печей, димоходів, необхідних супутніх матеріалів, а також оплату монтажних робіт.

Які умови кредитування

Програма передбачає часткову компенсацію основної суми кредиту. Держава відшкодовуватиме 10% або 20% залежно від розміру позики.

Крім того, для учасників діятимуть пільгові відсоткові ставки. У перший рік користування кредитом ставка становитиме 0%, у другий — 5%, а в третій — 7%.

Хто може скористатися програмою

Однією з умов участі є площа житлового будинку. Вона не повинна перевищувати 300 квадратних метрів.

Реклама

Прем’єр-міністр закликав громадян, які вже планували встановити автономне опалення або лише розглядають таку можливість, скористатися оновленою державною програмою.

За словами Корецького, розширення підтримки має допомогти українським родинам підготуватися до опалювального сезону, підвищити енергетичну незалежність своїх будинків та зменшити залежність від централізованого теплопостачання.

Нагадаємо, власники приватних будинків і таунхаусів можуть отримати кредит під 0% річних на обладнання для автономного електроживлення. Держава компенсує до 30% вартості. Максимальна сума — 480 тис. грн, строк — до 10 років. Для ОСББ у багатоповерхівках держава повертає до 70% вартості генераторів чи сонячних панелей.

Новини партнерів