Як отримати кредит на генератор чи сонячні панелі для будинку: деталі від уряду

Дізнайтеся, як оформити пільговий кредит від 0% для генераторів, сонячних панелей та акумуляторів у приватних будинках. Держава компенсує до 30% вартості обладнання. 

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Генератор

Генератор / © Associated Press

Власники приватних будинків та таунхаусів можуть отримати кредит під 0% річних на придбання обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% вартості обладнання залежно від комплектації системи.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Пільговий кредит доступний у 43 банках-партнерах програми “5–7–9%”. Максимальна сума — 480 тис. грн, строк повернення — до 10 років.

Підтримка передбачає придбання дизельних, бензинових і газових генераторів, акумуляторів та сонячних електростанцій, що входять до складу автономної системи електроживлення.

Крім того, в Україні розширили допомогу для мешканців багатоповерхівок, щоб у будинках було світло навіть під час відключень. ОСББ можуть взяти кредит під 0% на генератори чи сонячні панелі. А держава поверне до 70% їхньої вартості. Це допоможе підтримати роботу ліфтів, насосів для води та опалення.

Нагадаємо, що Київрада розглядає рішення про надання одноразової допомоги у 40 000 грн мешканцям столиці, чиє житло постраждало через аварії на водо- та теплопостачанні, спричинені атаками ворога.

Також планується надання цільових безпроцентних позик на генератори для багатоповерхівок: позики доступні ОСББ, ЖБК, кооперативним будинкам та співвласникам, де ОСББ чи ЖБК не створені. Термін кредиту — до одного року під 0%, фінансування здійснюватиметься через КП “Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва”.

