Чи будуть США нав’язувати умови мирної угоди Україні: Рубіо відповів

Рубіо зробив несподівану заяву про роль США у переговорах України та РФ / © Facebook Віктор Орбан

Вашингтон не збирається змушувати ані Україну, ані Росію до завершення війни і не ставить ніяких вимог.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на спільній прес-конференції з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Рубіо вважає, що США є єдиною державою на землі, що може змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів.

«ООН не змогла цього зробити. І немає жодної іншої країни в Європі, яка б змогла це зробити. США успішно змусили обидві сторони розмовляти. Все, що ми намагаємося, — це зіграти роль у досягненні угоди. Ми не нав’язуємо угоду нікому, ми не змушуємо нікого приймати угоду, якщо вони не хочуть. Ми просто хочемо допомогти», — сказав він.

Глава Держдепу висловив здивування, що є люди, які критикують Трампа за намагання припинити війну в Україні.

«Це одна з небагатьох війн, які я коли-небудь бачив, де дехто в міжнародній спільноті засуджує вас за спробу допомогти припинити війну», — заявив Рубіо.

Він запевнив, що США залишатимуться у мирному процесі, «поки їхня роль залишатиметься позитивною та конструктивною».

«Сподіваюся, що війна закінчиться якнайшвидше. Ми (Сполучені Штати — Ред.) продовжуватимемо робити все можливе, щоб спробувати довести її до кінця. І якщо нам це вдасться, світ стане кращим», — підсумував Рубіо.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів окремі раунди переговорів з главою Держдепу Марко Рубіо та окремі — зі спецпредставниками президента США Кушнером і Віткоффом.