Коридор затемнень 17 лютого — 3 березня відчиняє “фатальні двері”: кого доля різко розверне та кому пощастить

Коридор затемнень / © ТСН.ua

Реклама

Від 17 лютого до 3 березня триває так званий коридор затемнень — проміжок між затемненнями, який у популярній астрології вважають точкою перезавантаження життєвих сценаріїв. Саме в цей час, за спостереженнями астрологів, несподівано завершуються старі історії та починаються нові.

Кого доля може різко «розвернути»

Найсильніше коридор затемнень може вплинути на представників Близнят, Діви, Стрільця та Риб.

У цих знаків можливі:

Реклама

різкі зміни у стосунках

новини щодо роботи

переїзди або зміна планів

повернення людей з минулого

Астрологи зазначають: якщо в житті давно назрівало рішення, саме тепер воно може реалізуватися без зволікань.

Також переламним період стане для тих, хто:

стоїть на порозі зміни роботи

переживає кризу у стосунках

планує великі фінансові кроки

відчуває «застій» у житті

Коридор затемнень часто виносить на поверхню теми, які людина ігнорувала.

Кому пощастить у цей період

За астрологічними прогнозами, позитивні зміни можуть відчути:

Реклама

ті, хто закінчує старі проєкти

люди, готові відпустити минуле

ті, хто давно планував новий старт

Для них період може стати поштовхом до оновлення і звільнення від зайвого.

Чого краще не робити під час коридору затемнень

Астрологи радять бути обережними з:

імпульсивними звільненнями

різкими розривами стосунків

великими фінансовими ризиками

конфліктами та ультиматумами

Емоції в цей час можуть бути загостреними, а рішення — надто різкими.

Що варто зробити

Період підходить для:

Реклама

закінчення старих справ

генерального «розхламлення» життя

переоцінки цілей

внутрішньої роботи над собою

Багато хто саме в такі періоди усвідомлює, куди рухатися далі.

Водночас важливо пам’ятати, що астрологія не має наукового підтвердження, а життєві рішення варто ухвалювати зважено.

Коридор затемнень — це не про страх, а про зміни. Для когось він зачинить старі двері, а для когось — відчинить нові. І саме від готовності прийняти ці повороти залежить, куди приведе цей період.