Коридор затемнень 17 лютого — 3 березня відчиняє “фатальні двері”: кого доля різко розверне та кому пощастить
Вже 17 лютого стартує коридор затемнень — період, який астрологи називають часом доленосних рішень, повернення минулого і різких життєвих поворотів.
Від 17 лютого до 3 березня триває так званий коридор затемнень — проміжок між затемненнями, який у популярній астрології вважають точкою перезавантаження життєвих сценаріїв. Саме в цей час, за спостереженнями астрологів, несподівано завершуються старі історії та починаються нові.
Кого доля може різко «розвернути»
Найсильніше коридор затемнень може вплинути на представників Близнят, Діви, Стрільця та Риб.
У цих знаків можливі:
різкі зміни у стосунках
новини щодо роботи
переїзди або зміна планів
повернення людей з минулого
Астрологи зазначають: якщо в житті давно назрівало рішення, саме тепер воно може реалізуватися без зволікань.
Також переламним період стане для тих, хто:
стоїть на порозі зміни роботи
переживає кризу у стосунках
планує великі фінансові кроки
відчуває «застій» у житті
Коридор затемнень часто виносить на поверхню теми, які людина ігнорувала.
Кому пощастить у цей період
За астрологічними прогнозами, позитивні зміни можуть відчути:
ті, хто закінчує старі проєкти
люди, готові відпустити минуле
ті, хто давно планував новий старт
Для них період може стати поштовхом до оновлення і звільнення від зайвого.
Чого краще не робити під час коридору затемнень
Астрологи радять бути обережними з:
імпульсивними звільненнями
різкими розривами стосунків
великими фінансовими ризиками
конфліктами та ультиматумами
Емоції в цей час можуть бути загостреними, а рішення — надто різкими.
Що варто зробити
Період підходить для:
закінчення старих справ
генерального «розхламлення» життя
переоцінки цілей
внутрішньої роботи над собою
Багато хто саме в такі періоди усвідомлює, куди рухатися далі.
Водночас важливо пам’ятати, що астрологія не має наукового підтвердження, а життєві рішення варто ухвалювати зважено.
Коридор затемнень — це не про страх, а про зміни. Для когось він зачинить старі двері, а для когось — відчинить нові. І саме від готовності прийняти ці повороти залежить, куди приведе цей період.