- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 2 хв
Коридор затемнень відкриває “вікно змін”: що можна робити у цей період і які рішення можуть стати фатальними
Період коридору затемнень астрологи вважають часом різких поворотів долі, коли навіть звичні рішення можуть мати довготривалі наслідки.
Коридор затемнень — це проміжок між двома затемненнями, який у популярній астрології пов’язують із переломними подіями, завершенням старих історій і запуском нових життєвих сценаріїв. Вважається, що у цей час емоції загострюються, а події розвиваються швидше, ніж зазвичай.
Прихильники астрології переконані: у коридор затемнень люди часто повертаються до тем, які довго відкладали — розмов про стосунки, зміну роботи, переїзд або важливі фінансові кроки.
Що МОЖНА робити у коридор затемнень
Завершувати старі справи
Це сприятливий час, щоб закрити незавершені проєкти або розставити всі крапки у тривалих ситуаціях.
Позбуватися зайвого
Розхламлення простору, відмова від шкідливих звичок або токсичних зв’язків може датися легше.
Аналізувати своє життя
Період підходить для переоцінки цілей і планування майбутнього.
Відпочивати і сповільнюватися
Зменшення навантаження допомагає уникнути емоційних рішень.
Коридор затемнень: що можна робити і що категорично не радять астрологиЩо ВВАЖАЮТЬ КАТЕГОРИЧНО НЕБАЖАНИМ
Імпульсивні рішення
Раптові звільнення, розриви або ультиматуми можуть мати довготривалі наслідки.
Великі фінансові ризики
Астрологи радять не вкладати значні суми і не брати кредити без нагальної потреби.
Конфлікти і з’ясування стосунків “на емоціях”
Сказане у цей період може надовго вплинути на взаємини.
Перевантаження себе роботою
Виснаження у цей час відчувається сильніше.
Чому цей період вважають особливим
В астрологічній традиції коридор затемнень називають часом “очищення простору”, коли життя ніби підштовхує людину відпустити старе. Саме тому у багатьох у цей період трапляються несподівані зустрічі, новини або рішення.
Коридор затемнень для когось стає турбулентним, а для когось — точкою оновлення. Прихильники астрології радять у цей час не боятися змін, але діяти зважено.
Водночас варто пам’ятати, що астрологія не має наукового підтвердження, а всі важливі рішення краще ухвалювати, спираючись на реальні обставини.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.