ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
2 хв

Коридор затемнень відкриває “вікно змін”: що можна робити у цей період і які рішення можуть стати фатальними

Період коридору затемнень астрологи вважають часом різких поворотів долі, коли навіть звичні рішення можуть мати довготривалі наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коридор затемнень

Коридор затемнень / © ТСН.ua

Коридор затемнень — це проміжок між двома затемненнями, який у популярній астрології пов’язують із переломними подіями, завершенням старих історій і запуском нових життєвих сценаріїв. Вважається, що у цей час емоції загострюються, а події розвиваються швидше, ніж зазвичай.

Прихильники астрології переконані: у коридор затемнень люди часто повертаються до тем, які довго відкладали — розмов про стосунки, зміну роботи, переїзд або важливі фінансові кроки.

Що МОЖНА робити у коридор затемнень

Завершувати старі справи
Це сприятливий час, щоб закрити незавершені проєкти або розставити всі крапки у тривалих ситуаціях.

Позбуватися зайвого
Розхламлення простору, відмова від шкідливих звичок або токсичних зв’язків може датися легше.

Аналізувати своє життя
Період підходить для переоцінки цілей і планування майбутнього.

Відпочивати і сповільнюватися
Зменшення навантаження допомагає уникнути емоційних рішень.

Коридор затемнень: що можна робити і що категорично не радять астрологиЩо ВВАЖАЮТЬ КАТЕГОРИЧНО НЕБАЖАНИМ

Імпульсивні рішення
Раптові звільнення, розриви або ультиматуми можуть мати довготривалі наслідки.

Великі фінансові ризики
Астрологи радять не вкладати значні суми і не брати кредити без нагальної потреби.

Конфлікти і з’ясування стосунків “на емоціях”
Сказане у цей період може надовго вплинути на взаємини.

Перевантаження себе роботою
Виснаження у цей час відчувається сильніше.

Чому цей період вважають особливим

В астрологічній традиції коридор затемнень називають часом “очищення простору”, коли життя ніби підштовхує людину відпустити старе. Саме тому у багатьох у цей період трапляються несподівані зустрічі, новини або рішення.

Коридор затемнень для когось стає турбулентним, а для когось — точкою оновлення. Прихильники астрології радять у цей час не боятися змін, але діяти зважено.

Водночас варто пам’ятати, що астрологія не має наукового підтвердження, а всі важливі рішення краще ухвалювати, спираючись на реальні обставини.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie