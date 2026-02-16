РФ може привласнювати пенсії померлих людей в окупації — ексміністерка

Російські найманці можуть знімати пенсії померлих українців в окупації / © Associated Press

На тимчасово окупованих територіях існує серйозний ризик незаконного отримання українських пенсій.

Про це заявила ексміністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі Вечір.LIVE.

За її словами, російські військові та найманці нерідко привласнюють банківські картки померлих людей і продовжують знімати з них пенсійні виплати.

Жолнович наголосила, що саме через такі випадки була запроваджена процедура ідентифікації пенсіонерів, яка викликала критику в суспільстві. Вона пояснила, що мета перевірок — не допустити потрапляння українських бюджетних коштів до рук окупантів.

Водночас ексміністерка вважає, що внутрішньо переміщених осіб, які проживають на підконтрольній Україні території, не слід зайвий раз обтяжувати проходженням додаткових процедур.

«Є можливість перевірити всі реєстри й не потрібно турбувати людей», — зазначила вона.

Інша ситуація, за словами Жолнович, складається на тимчасово окупованих територіях, де держава фактично не має доступу до оперативної інформації.

«Ми не розуміємо, жива ця людина в окупації чи ні. Чи не взяв окупант її картку», — пояснила вона.

За оцінкою ексміністерки, ризик фінансування так званих «мертвих душ» є значним і призводить до втрат ресурсів Пенсійного фонду. Саме тому механізми перевірки залишаються необхідними, попри суспільну дискусію.

