Член угорської делегації не поїхав до України, бо боявся мобілізації

Угорська делегація, яка самовільно приїхала до України для перевірки стану нафтопроводу «Дружба», повинна була складатися з п’яти осіб. Однак один із її членів, який має український паспорт, не наважився перетнути кордон з Україною через страх перед мобілізацією.

Про це пише угорське видання 24.hu.

Чоловік, який мав входити до складу самопроголошеної місії ревізорів, народився на Закарпатті, тому, крім угорського, він досі має український паспорт.

Він припустив, що його можуть затримати на кордоні та нагадати про громадянський обов’язок із захисту батьківщини. Тому в останній момент він відмовився від поїздки у складі групи, яку очолює заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек.

Як повідомляє видання, до складу угорської делегації, окрім заступника міністра, мали увійти двоє чиновників з досвідом у міжнародних відносинах та двоє фахівців нафтової компанії MOL.

Прізвища інших учасників цієї «місії», окрім її голови, не розголошуються.

Візит угорської делегації до України — що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком приїхала до Києва. Вони хочуть домовитися про перевірку нафтопроводу «Дружба», бо вважають, що Україна зупинила постачання нафти через політику.

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив проведення офіційних переговорів із представниками Угорщини, які прибули до Києва. За словами глави держави, Міністерство закордонних справ визначило цей візит як приватну поїздку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто стверджує, що угорське посольство в Києві надіслало офіційну дипломатичну ноту про приїзд представників на чолі з заступником міністра енергетики Габором Чепеком і попросило про зустріч з міністром енергетики України.

У відповідь на угорський запит Міністерство закордонних справ України надіслало зустрічну ноту. В документі чітко вказано, що запропоновані Будапештом терміни візиту є неприйнятними для української сторони.

Попри самовільний приїзд угорської делегації, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дав їй завдання організувати зустріч з українськими урядовцями та домогтися спільного огляду місця пошкодження нафтопроводу «Дружба».