"Шахтар" з шедевром обіграв чемпіона Польщі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" обіграв польський "Лех" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на Міському стадіоні в місті Познань завершився з рахунком 1:3 .

Перший тайм зустрічі закінчився з мінімальною перевагою українського клубу в рахунку. На 36-й хвилині з передачі Кауана Еліаса забив Марлон Гомес, який на 27-й хвилині вийшов на заміну замість травмованого Дмитра Криськіва.

На старті другого тайму підопічні Арди Турана зміцнили свою перевагу в рахунку. На 48-й хвилині Марлон Гомес протягнув м'яч до штрафного майданчика господарів поля, удар Еліаса заблокували, але Невертон вдало зіграв на добиванні.

На 70-й хвилині чемпіон Польщі скоротив відставання в рахунку — Мікаель Ісхак замкнув простріл Жоеля Перейри з правого флангу карного майданчика.

На 85-й хвилині "гірники" повернули собі гандикап у два м'ячі — Ізакі Сілва забив гол-шедевр ударом у падінні через себе в дальній кут.

Огляд матчу "Лех" — "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Шахтарем" і "Лехом" відбудеться у четвер, 19 березня, на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Лех" — "Шахтар" у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія).

Зазначимо, що "Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу.

"Лех" закінчив 11-м основний раунд третього за престижністю єврокубка та потрапив до стикових матчів плейоф, де обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).