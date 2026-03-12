"Шахтер" с шедевром обыграл чемпиона Польши в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" обыграл польский "Лех" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на Городском стадионе в городе Познань завершился со счетом 1:3 .

Первый тайм встречи завершился с минимальным преимуществом украинского клуба в счете. На 36-й минуте с передачи Кауана Элиаса забил Марлон Гомес, который на 27-й минуте вышел на замену вместо травмированного Дмитрия Крыськива.

На старте второго тайма подопечные Арды Турана упрочили свое преимущество в счете. На 48-й минуте Марлон Гомес протянул мяч в штрафную площадку хозяев поля, удар Элиаса заблокировали, но Невертон удачно сыграл на добивании.

На 70-й минуте чемпион Польши сократил отставание в счете — Микаэль Исхак замкнул прострел Жоэля Перейры с правого фланга штрафной площадки.

На 85-й минуте "горняки" вернули себе гандикап в два мяча — Изаки Силва забил гол-шедевр ударом в падении через себя в дальний угол.

Обзор матча "Лех" — "Шахтер"

Ответный матч между "Шахтером" и "Лехом" состоится в четверг, 19 марта, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары "Лех" — "Шахтер" в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Спарта" Прага (Чехия).

Отметим, что "Шахтер" занял шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, напрямую выйдя в 1/8 финала.

"Лех" закончил 11-м основной раунд третьего по престижности еврокубка и попал в стыковые матчи плей-офф, где обыграл финский КуПС (2:0, 1:0).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).