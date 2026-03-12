- Дата публикации
-
- Проспорт
- 281
- 1 мин
Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Отепяя
Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный.
В четверг, 12 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в эстонском Отепяя стартовал мужской спринтерской гонкой.
Украину в ней представляли пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.
Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который с одним штрафным кругом занял 25-е место.
Помимо Пидручного, в гонку преследования также отобрался Мандзын, который с одним промахом финишировал 33-м.
Победу одержал норвежец Стурла Легрейд, вторым стал француз Эмильен Жаклен, а замкнул призовую тройку немец Филипп Наврат.
Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Отепяя.
1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) 23:28.5
2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0)+10.7
3. Филипп Наврат (Германия, 0+0)+17.8
4. Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +30.3
5. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0)+30.6
6. Йоханн-Олав Ботн (Норвегия, 0+1) +42.4
...
25. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +1:37.0
33. Виталий Мандзын (Украина, 0+1) +1:43.5
75. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +3:13.0
76. Богдан Борковский (Украина, 1+2) +3:14.0
91. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +3:56.9
Этап в Отепяя продолжится в пятницу, 13 марта, женским спринтом. Старт гонки — в 16:15 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.