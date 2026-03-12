Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Отепяя

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

В четверг, 12 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в эстонском Отепяя стартовал мужской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.

Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который с одним штрафным кругом занял 25-е место.

Помимо Пидручного, в гонку преследования также отобрался Мандзын, который с одним промахом финишировал 33-м.

Победу одержал норвежец Стурла Легрейд, вторым стал француз Эмильен Жаклен, а замкнул призовую тройку немец Филипп Наврат.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Отепяя.

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) 23:28.5

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0)+10.7

3. Филипп Наврат (Германия, 0+0)+17.8

4. Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +30.3

5. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0)+30.6

6. Йоханн-Олав Ботн (Норвегия, 0+1) +42.4

...

25. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +1:37.0

33. Виталий Мандзын (Украина, 0+1) +1:43.5

75. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +3:13.0

76. Богдан Борковский (Украина, 1+2) +3:14.0

91. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +3:56.9

Этап в Отепяя продолжится в пятницу, 13 марта, женским спринтом. Старт гонки — в 16:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.