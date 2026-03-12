ТСН у соціальних мережах

День ангела 12 березня: кого та як вітати з іменинами

12 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 12 березня, день ангела

Який сьогодні, 12 березня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 12 березня

12 березня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Григорія, Дмитра, Івана, Костянтина, Олександра, Семена, Сергія.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві оптимістичний, доброзичливий. В дорослому віці стає турботливим і уважним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві непосидючий, активний. В дорослому віці стає недовірливим, впертим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві комунікабельний, практичний. В дорослому віці стає гордовитим, ревнивим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві тихий, нерізкий. В дорослому віці стає імпульсивним, відкритим до спілкування.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає щедрим, ревнивим.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві уважний, товариський. В дорослому віці стає безкорисливим, доброчесним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає рішучим, справедливим.

День ангела 12 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 березня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 12 березня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював кожен день теплом, радістю та гармонією. Хай у житті буде більше світлих моментів, а серце завжди відчуває спокій і любов.

***

З днем ангела! Нехай цей день нагадує про твоє справжнє ім’я і твою внутрішню силу. Бажаю здоров’я, добробуту, щирих посмішок та підтримки близьких людей. Хай ангел завжди веде тебе шляхом світла і добра.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел, що носить твоє ім’я, оберігає тебе від печалей і неприємностей, дарує натхнення і впевненість у власних силах. Хай життя буде сповнене тепла, радості та яскравих моментів.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій оберіг завжди був поруч, допомагав робити правильні кроки і наповнював душу спокоєм та щастям. Нехай серце твоє завжди відчуває любов, а дім — тепло і затишок.

***

Вітаю з іменинами! Хай ангел, який оберігає тебе, підтримує у всіх починаннях, надихає на добрі справи і приносить у життя світлі моменти. Бажаю здоров’я, гармонії, радості і невичерпного щастя кожного дня.

