Проспорт
148
1 хв

Лех — Шахтар: де і коли дивитися матч 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Гірники" проведуть перший поєдинок у плейоф єврокубка.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 12 березня, донецький "Шахтар" зіграє з польським "Лехом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні в польському місті Познань. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

"Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу.

"Лех" закінчив 11-м основний раунд третього за престижністю єврокубка та потрапив до стикових матчів плейоф, де обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).

Де дивитися матч Лех — Шахтар

В Україні поєдинок "Лех" — "Шахтар" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Лех" — "Шахтар".

Матч-відповідь між "Шахтарем" і "Лехом" відбудеться у четвер, 19 березня, на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що переможець пари "Лех" — "Шахтар" у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з переможцем протистояння "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

