ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Україна опустилася на п'яте місце медального заліку Паралімпіади-2026

Лідирує в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026 Китай.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Українські медалісти Паралімпіади-2026

Українські медалісти Паралімпіади-2026 / Національний паралімпійський комітет України

Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку зимових Паралімпійських ігор-2026, які тривають в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

У четвертий змагальний день, 10 березня, українські параатлети не здобували нагород. Відтак "синьо-жовті" пропустили вперед у медальному заліку Австрію, США та Італію.

Лідером медального заліку Паралімпіади-2026 залишається Китай, у чиєму доробку 23 нагороди.

Медальний залік Паралімпіади-2026 (топ-5)

1. Китай — 9 "золота" + 6 "срібло" + 8 "бронзи" = 23 медалі

2. Австрія — 4+1+3 = 8

3. США — 3+5+2 = 10

4. Італія — 3+5+1 = 9

5. Україна — 3+2+5 = 10

Паралімпійські ігри-2026 триватимуть до 15 березня. Загалом буде розіграно 79 комплектів медалей.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie