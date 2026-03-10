- Дата публікації
Україна опустилася на п'яте місце медального заліку Паралімпіади-2026
Лідирує в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026 Китай.
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку зимових Паралімпійських ігор-2026, які тривають в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
У четвертий змагальний день, 10 березня, українські параатлети не здобували нагород. Відтак "синьо-жовті" пропустили вперед у медальному заліку Австрію, США та Італію.
Лідером медального заліку Паралімпіади-2026 залишається Китай, у чиєму доробку 23 нагороди.
Медальний залік Паралімпіади-2026 (топ-5)
1. Китай — 9 "золота" + 6 "срібло" + 8 "бронзи" = 23 медалі
2. Австрія — 4+1+3 = 8
3. США — 3+5+2 = 10
4. Італія — 3+5+1 = 9
5. Україна — 3+2+5 = 10
Паралімпійські ігри-2026 триватимуть до 15 березня. Загалом буде розіграно 79 комплектів медалей.
Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.
Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.