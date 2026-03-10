ТСН у соціальних мережах

Паралімпіада-2026 — день 4: розклад і результати виступів українців 10 березня

У четвертий змагальний день зимової Паралімпіади-2026 виступлять 14 українських спортсменів.

Україна на Паралімпіаді-2026

Україна на Паралімпіаді-2026 / Національний паралімпійський комітет України

У вівторок, 10 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається четвертий змагальний день.

Цього дня виступлять 14 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені в одному виді спорту: паралижних перегонах.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у четвертий день Паралімпіади-2026.

Розклад і результати виступів українців у 4-й день Паралімпіади-2026

10:55. Паралижні перегони. Спринт, чоловіки, клас сидячи, кваліфікація. Павло Баль, Тарас Радь, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Григорій Шимко

11:25. Паралижні перегони. Спринт, жінки, клас стоячи, кваліфікація. Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Ірина Буй

11:35. Паралижні перегони. Спринт, чоловіки, клас стоячи, кваліфікація. Серафим Драгун, Григорій Вовчинський

11:55. Паралижні перегони. Спринт, жінки, клас з порушенням зору, кваліфікація. Оксана Шишкова, Романа Лобашева

12:05. Паралижні перегони. Спринт, чоловіки, клас з порушенням зору, кваліфікація. Дмитро Суярко, Ігор Кравчук

14:29. Паралижні перегони. Спринт, чоловіки, клас сидячи, фінал (у разі кваліфікації)

14:38. Паралижні перегони. Спринт, жінки, клас стоячи, фінал (у разі кваліфікації)

14:45. Паралижні перегони. Спринт, чоловіки, клас стоячи, фінал (у разі кваліфікації)

14:54. Паралижні перегони. Спринт, жінки, клас з порушенням зору, фінал (у разі кваліфікації)

15:01. Паралижні перегони. Спринт, чоловіки, клас з порушенням зору, фінал (у разі кваліфікації)

Зазначимо, що після третього змагального дня Україна йде другою в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026, поступаючись лише Китаю. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

