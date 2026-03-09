- Дата публікації
Реал Мадрид — Манчестер Сіті: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Поєдинок відбудеться 11 березня в Мадриді.
У середу, 11 березня, мадридський "Реал" прийме "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
"Манчестер Сіті" посів восьме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу.
"Реал" закінчив 9-м основний раунд найпрестижнішого єврокубка та потрапив до стикових матчів плейоф, де пройшов португальську "Бенфіку" (1:0, 2:1).
Де дивитися матч Реал Мадрид — Манчестер Сіті
В Україні поєдинок "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Прогноз букмекерів на матч Реал Мадрид — Манчестер Сіті
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Нічия — 3,80. Виграш "вершкових" — 3,25.
На вихід "городян" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Підсумковий успіх мадридського клубу, за який виступає український воротар Андрій Лунін, оцінений коефіцієнтом 3,00.
Матч-відповідь між "Манчестер Сіті" та "Реалом" відбудеться у вівторок, 17 березня, на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Початок — о 22:00 за київським часом.
Переможець пари "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем протистояння "Аталанта" (Італія) — "Баварія" (Німеччина).
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.