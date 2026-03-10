ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
1 хв

Марго Роббі попрощалась з "Буремний перевалом" і з'явилася з новою зачіскою на Тижні моди

Вона є ддавньою амбасадоркою французького Модного дому і прибула на показ у невимушеному образі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі вирішила продемонструвати публіці, що ера «Буремного перевалу» завершилась — акторка кардинально змінила імідж.

Марго відвідала Тиждень моди у Парижі і прийшла на показ Модного дому Chanel, щоб підтримати дизайнера Матьє Блазі, який є автором одного із її найобговорюваніших образів під час промо-туру до фільму. На заході публіці презентували колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго одягла лаконічний ансамбль, який включав прозору шовкову майку та легкі штани, які нагадували джинси. Також акторка доповнила лук твідовим жакетом, взула туфлі з темним мисом, а в руці тримала сумку з довгим ремінцем.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Однак головну увагу привернула зачіска Роббі, адже вона підстригла своє довге волосся у каре, а також зробила чубчик. Стилісти вклали волосся акторці трохи у так звану «недбалу» зачіску з легкими ледь помітними хвилями.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

У нещодавно фільмі «Буремний перевал», який мав значний успіх у прокаті, волосся головної героїні Кетрін Ерншоу було важливою частиною її візуальної ідентичності — часто укладалося у складні коси та майстерно прикрашені зачіски. Нова ж стрижка акторки є явним розривом з цією естетикою та своєрідним «новим початком».

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі у вечірніх сукнях (42 фото)

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
335
Наступна публікація

