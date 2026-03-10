Наступ ЗСУ на фронті: Сирський повідомив, де саме атакують українські війська

Сирський підтвердив активні наступальні дії ЗСУ / © Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові не лише стримують російські атаки, а й проводять активні наступальні дії на окремих відрізках фронту.

Про це Сирський повідомив після роботи в підрозділах Сил оборони на Донеччині.

За словами Сирського, він відвідав бойові частини та провів наради з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які виконують завдання на найбільш складних ділянках фронту.

«Працював у частинах і підрозділах Сил оборони на Донеччині. Зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту», — повідомив головнокомандувач.

Під час поїздки він безпосередньо на місцях ознайомився з особливостями бойових дій, обговорив із командирами виконання завдань та рівень забезпечення військових. За результатами роботи було ухвалено рішення щодо посилення стійкості оборони та покращення логістики.

Сирський заявив про зміну характеру боїв

Сирський також зазначив, що характер бойових дій на сучасному етапі змінився. За його словами, поняття класичної лінії фронту дедалі більше розмивається.

«Особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття „переднього краю“ розмивається, і на багатьох ділянках обопільні „зони інфільтрації“ для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 км», — пояснив він.

Попри постійні спроби російських військ просуватися вглиб українських позицій, підрозділи Сил оборони утримують визначені рубежі. Водночас на деяких напрямках українські військові проводять власні наступальні операції.

За словами головнокомандувача, російські війська зазнають значних, а іноді й критичних втрат у живій силі та техніці.

За словами Сирського, українські підрозділи активно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, що дозволяє поступово знижувати бойовий потенціал противника та зривати його наступальні плани.

Армія РФ вже відчула наслідки наступу ЗСУ

Раніше вже йшлося про те, що контратаки ЗСУ руйнують ключовий план Кремля.

Як заявляли аналітики США, у лютому 2026 року українська армія розпочала обмежені контратаки у західній Запорізькій області, які тривали до початку березня. Цілком можливо, це взаємно підсилило зусилля України щодо контратаки проти російських сил у східній Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, ЗСУ майже повністю звільнили одну з областей. На стику Дніпропетровщини та Запоріжжя триває наступ. Там ЗСУ звільнили понад 400 кв км території.

Днями повідомлялося, що там на окремих ділянках тривають активні бої, зокрема за село Березове. Тож, українські військові продовжують зачищати позиції армії РФ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.