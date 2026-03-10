Прорив на фронті: ЗСУ майже повністю звільнили одну з областей

ЗСУ. / © Associated Press

Реклама

На стику Дніпропетровської та Запорізької областей тривають наступальні дії, що пройшли всі процедури затвердження. ЗСУ звільнили понад 400 квадратних кілометрів території.

Про це заявив керівник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко.

Окрім звільнення окупованих населених пунктів, наголосив Комаренко, на дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від росіян, які туди просочилися.

Реклама

«Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два — зачистити. Завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку — звільнено більше території, ніж втрачено», — заявив він.

За словами Комаренка, мета армії РФ полягала у створенні буферної зони у Дніпропетровській області.

Щодо ситуації на фронті, то «ситуація складна, але контрольована. Найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки. Саме на цих ділянках фронту зосереджено основні зусилля противника.

Ситуація на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вперше від 2024-го Сил оборони перехопити оперативну ініціативу на фронті. В лютому цього року вдалось відновити контроль над більшою площею земель, ніж окупували росіяни. Зокрема, українські війська за місяць відбили 285,6 кв. км території на Олександрівському напрямку.

Реклама

Водночас DeepState повідомили, що Сили оборони просуваються на одній з ділянок фронту, а також продовжують зачищення позицій російських військ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. На окремих ділянках тривають активні бої, зокрема за село Березове.

Тим часом командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов заявив, що зараз Гуляйполе Запорізької області — «майже окуповане». Втім, з його слів, це частина задуму ЗСУ.