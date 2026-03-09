ЗСУ перехоплюють ініціативу: Сирський оголосив, що вдалося вперше від 2024 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про намагання Сил оборони України перехопити оперативну ініціативу на фронті. У лютому захисники відновили контроль над більшою площею земель, ніж окупував агресор. Зокрема, українські війська за місяць відбили 285,6 кв. км території на Олександрівському напрямку.

Про це генерал написав у Мережі після робочої наради за підсумками діяльності ЗСУ в лютому 2026 року.

ЗСУ відвоювали більше земель, ніж втратили

Сирський зазначив, що Сили оборони намагаються перехопити оперативну ініціативу на фронті та змусити противника діяти за українськими правилами.

«Вперше із 2024 року, коли ми проводили Курську наступальну операцію, наші війська за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог», — акцентував головком ЗСУ.

Контрнаступ на Олександрівському напрямку — результати

За його словами, триває контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку. Там підрозділи Десантно-штурмових військ за місяць повернули під контроль 285,6 кв. км території. Загалом від початку операції звільнено вже понад 400 кв. км.

На інших ділянках фронту українські військові продовжують стримувати противника завдяки активній обороні, а подекуди мають і просування вперед.

«Російський агресор кількісно переважає майже втричі, але, з огляду на наші активні дії, змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків», — поінформував Сирський.

Удари по цілях у Росії

Сили оборони також завдають ударів по цілях на території Росії. За словами генерала, у лютому засобами DeepStrike було уражено 85 об’єктів. У результаті, з урахуванням попередніх періодів, зафіксовано кумулятивний ефект — обсяги переробки нафти в РФ скоротилися на 24,8%.

Окремо головком відзначив ракетний удар по Воткінському заводу в Удмуртії, де виробляють ракети «Іскандер-М», «Орешнік» та інші. Крім того, зменшення застосування росіянами FPV-дронів у лютому на 18% може бути пов’язане з ударами по арсеналах ворожих безпілотників.

За місяць ракетні війська завдали 228 ударів, авіація Повітряних сил — 104. Також українські БпЛА виконали 293,8 тис. бойових спеціальних завдань.

Під час наради Сирський заслухав доповіді щодо логістики, інженерно-фортифікаційних робіт, відновлення боєздатності підрозділів та стану правопорядку у військах.

«Не все дається легко, але Збройні Сили України тримають удар, нарощують спроможності, аналізують помилки та працюють над їх виправленням», — вказав він.

Ситуація з бронетехнікою в ЗСУ

Генерал також зазначив, що під час поїздок до військ командири бригад часто звертаються з проханням допомогти з бронетехнікою. За його словами, це питання поступово вирішують. У лютому дещо покращилася ситуація з міжнародною військовою допомогою, однак основним джерелом постачання техніки залишається її ремонт і відновлення власними силами. Порівняно із січнем цей показник зріс майже на чверть.

«Дякую командирам за сумлінну, професійну роботу. За результатами оцінювання роботи командирів найвищу оцінку в лютому отримав командувач ДШВ ЗС України генерал-майор Олег Апостол», — написав Сирський.

Деокупація територія України — прчини успіхів ЗСУ

Нагадаємо, 4 березня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що вперше від часу контрнаступу 2023 року ЗСУ продемонстрували позитивну динаміку на фронті, відвоювавши за останні два тижні лютого більше територій, ніж втративши. За даними аналітиків, від початку цього року звільнено близько 257 кв. км, зокрема понад 90 кв. км за другу половину лютого. Хоча цифри аналітиків дещо нижчі за дані президента Володимира Зеленського (460 кв. км) через консервативну методику підрахунку, експерти називають ці успіхи значущими.

Військовий оглядач Іван Тимочко у березні заявив, що за останній місяць на Запорізькому напрямку ЗСУ звільнили більше територій, ніж окупував ворог, зупинивши наступ РФ та відкинувши окупантів із захоплених позицій. За словами Тимочка, цей успіх свідчить про зрив стратегічних планів командування РФ та перехід росіян у «мінус». Одним із ключових чинників стало те, що українські підрозділи знайшли ефективний спосіб протидії просочуванню малих піхотних груп противника.