Іран знову запустив балістичну ракету в бік Туреччини: деталі

Ракетна атака / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У понеділок, 9 березня, Іран знову запустив балістичну ракету в бік Туреччини. Повітряну ціль перехопили в повітряному просторі країни.

Про це йдеться у заяві турецького Міністерства оборони.

«Балістичну ракету, випущену з Ірану, яка увійшла до повітряного простору Туреччини, нейтралізували елементи протиповітряної і протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що уламки боєприпасів впали на відкритій місцевості в Газіантепі. За даними турецького міністерства, внаслідок інциденту минулося без постраждалих.

Анкара наголосила на важливості «добросусідських відносин і регіональній стабільності», однак готова реагувати на загрози країні.

«Ще раз наголошуємо, що всіх необхідних кроків буде рішуче та без вагань вжито проти будь-якої загрози, спрямованої на територію та повітряний простір нашої країни. Ми нагадуємо всім, що дотримання попереджень Туреччини з цього приводу відповідає інтересам кожного», — додали в повідомленні.

Атака на Туреччину

Вдень 4 березня Іран вперше запустив балістичну ракету в бік Туреччини. Повітряна ціль пролетіла над повітряним простором Іраку та Сирії. Її знищили у Східному Середземномор’ї. Анкара заявила про переговори з НАТО та іншими своїми союзниками після інциденту.

Реклама

Втім, Іран заперечив запуск балістичної ракети в бік Туреччини. Тегеран заявив, що Збройні сили Ісламської Республіки Іран поважають суверенітет «сусідньої та дружньої країни».

Водночас у НАТО заявили, що засуджують іранський «напад» на свою країну-члена. Водночас Альянс вважає, що інцидент не є підставою для застосування статті 5 про колективну оборону.

Міністр оборони США Піт Гегсет також підтвердив слова генсека НАТО Марка Рютте, що цей удар Ірану не стане приводом для застосування п’ятої статті Вашингтонського договору про колективну оборону.