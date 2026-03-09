- Дата публікації
У Харкові знайшли мертвою слідчу: що кажуть в поліції
У поліції Харківщини розслідують смерть слідчої Діани Влас та розголошення даних.
Поліція Харківської області проводить досудове розслідування за фактом смерті слідчої Діани Влас. Трагедію розслідують як самогубство, паралельно розпочато службову перевірку через розголошення службової інформації та поширення у Мережі фотографій з місця події.
Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Петро Токар.
Як повідомила речниця поліції області Альона Соболевська «Суспільному», інформація про виявлення тіла поліцейської без ознак життя надійшла до чергової частини 4 березня. За її словами, провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».
«Проводиться ретельна перевірка обставин трагедії», — зазначила Соболевська.
Окрему увагу правоохоронці приділили витоку конфіденційних даних. Дописи про подію, що містили знімки безпосередньо з місця трагедії, з’явилися 6 березня у низці великих Telegram-каналів. Начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Петро Токар ініціював службове розслідування щодо цього факту.
«Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблої Діани Влас. Це велика трагедія для всієї поліцейської родини. Я відкритий до будь-яких перевірок з боку органів досудового розслідування та зацікавлений у об’єктивному встановленні всіх обставин трагедії. Також ініційовано службове розслідування щодо можливого розголошення службової інформації та поширення фото з місця події», — написав Токар.
За попередніми даними поліції, частину маніпулятивної інформації про смерть слідчої поширювали канали, які адмініструються з території Російської Федерації. Очільник обласної поліції запевнив, що ці факти будуть детально перевірені в межах слідства.
