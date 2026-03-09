У Харкові знайшли мертвою слідчу: що кажуть в поліції

Поліція / © УНІАН

Поліція Харківської області проводить досудове розслідування за фактом смерті слідчої Діани Влас. Трагедію розслідують як самогубство, паралельно розпочато службову перевірку через розголошення службової інформації та поширення у Мережі фотографій з місця події.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Петро Токар.

Як повідомила речниця поліції області Альона Соболевська «Суспільному», інформація про виявлення тіла поліцейської без ознак життя надійшла до чергової частини 4 березня. За її словами, провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

«Проводиться ретельна перевірка обставин трагедії», — зазначила Соболевська.

Окрему увагу правоохоронці приділили витоку конфіденційних даних. Дописи про подію, що містили знімки безпосередньо з місця трагедії, з’явилися 6 березня у низці великих Telegram-каналів. Начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Петро Токар ініціював службове розслідування щодо цього факту.

«Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблої Діани Влас. Це велика трагедія для всієї поліцейської родини. Я відкритий до будь-яких перевірок з боку органів досудового розслідування та зацікавлений у об’єктивному встановленні всіх обставин трагедії. Також ініційовано службове розслідування щодо можливого розголошення службової інформації та поширення фото з місця події», — написав Токар.

За попередніми даними поліції, частину маніпулятивної інформації про смерть слідчої поширювали канали, які адмініструються з території Російської Федерації. Очільник обласної поліції запевнив, що ці факти будуть детально перевірені в межах слідства.

