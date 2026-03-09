Трофейна зброя з фронту йшла у глибокий тил: деталі злочиної схеми у 4 областях

СБУ та поліція затримали 8 осіб, які торгували зброєю з фронту у Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

У чотирьох регіонах України правоохоронці провели масштабну спецоперацію, затримавши ділків, які намагалися налагодити підпільний продаж трофейної зброї, вивезеної з фронту.

Про це передає Департамент карного розшуку Нацполіції.

Київщина

Власник однієї з СТО разом з двома спільниками намагалися збути зброю, незаконно переправлену із прифронтових територій. Схрони облаштували в гаражному приміщенні та на території приватного будинку.

Фігурантів взяли «на гарячому» — під час продажу бойового арсеналу, серед якого — реактивні протитанкові гранати, підствольний гранатомет, автомати Калашникова та боєприпаси.

Вдома у ділків було виявлено протитанкову керовану ракету, гранатометні постріли у ящиках, реактивний вогнемет «Джміль», 9 одиниць стрілецької зброї та майже 12 тисяч набоїв різного калібру.

Донеччина

Правоохоронці викрили двох чоловіків, які вивозили «трофейну» зброю з передової задля збуту. Обоє затримані в Краматорському районі під час спроби продажу протитанкового гранатомета РПГ-22 та п’яти АК-47.

Дніпропетровщина

В поле зору оперів потрапили двоє рецидивістів. Місцеві мешканці, один з яких працює на металобазі, раніше вже відбували покарання за незаконні оборудки зі зброєю. Але, опинившись на волі, спільники облаштували підпільну майстерню у гаражі, де ремонтували пошкоджену бойову стрілецьку зброю для подальшого збуту.

Хмельниччина

Військового з Києва, звільненого в запас, затримали на збуті нарізної напівавтоматичної снайперської гвинтівки та майже 200 набоїв до неї. Крім того, ділок підготував до продажу 1,5 кг пластиду, електродетонатор та підроблені документи для незаконного перетину державного кордону.

А під час обшуків у зловмисника виявили ще: 2 одиниці вогнепальної зброї, 16 бойових гранат із запалами, 2 підривачі, 7 електродетонаторів, димові шашки, понад 2 тисячі набоїв, гранатометний постріл, сигнальну міну та майже 2 кг пластиду.

Як покарають торгівців зброєю

Слідчі повідомили затриманим про підозру. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

