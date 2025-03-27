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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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287
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2 хв

Дрони, гранатомети і автомати: СБУ викрила торговців "трофейною" зброєю

У зловмисників вилучили арсенал зброї, зокрема автомати Калашникова, протитанкові гранатомети, вибухівку, комплектуючі до ударних дронів та понад 8 кг тротилу з детонаторами.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Дрони, гранатомети і автомати: СБУ викрила торговців "трофейною" зброєю

СБУ викрила торговців "трофейною" зброєю / © Служба безпеки України

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали ще дев’ятьох осіб, які намагалися організувати нелегальний продаж “трофейної” зброї, вивезеної з фронтових районів.

Про це повідомляє СБУ.

У зловмисників вилучили арсенал зброї, зокрема автомати Калашникова, протитанкові гранатомети, вибухівку, комплектуючі до ударних дронів та понад 8 кг тротилу з детонаторами.

Що відомо про затриманих і локації:

Харківщина: військова контррозвідка СБУ затримала командира відділення однієї з військових частин. Він намагався продати комплектуючі до безпілотників, зокрема оптичні приціли для ударних дронів. Його затримали “на гарячому“.

/ © Служба безпеки України

© Служба безпеки України

Миколаївщина: двоє мешканців звільненої Снігурівки намагалися продати російські гранатомети “Джміль“ та “Аглень”.

Кіровоградська область: двоє контрактників-дезертирів торгували автоматами та бойовими гранатами.

Черкащина: затримано раніше засудженого чоловіка, який поширював російську пропаганду. Згодом він налагодив схему збуту зброї через кримінальні зв’язки.

Закарпаття: викрито трьох зловмисників у різних районах області. Двоє з них — раніше судимі за наркоторгівлю та крадіжки. Вони намагалися продати тротил із детонаторами та гранати.

/ © Служба безпеки України

© Служба безпеки України

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Вони перебувають під вартою. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Операція проводилася за процесуального керівництва Кропивницької, Миколаївської, Черкаської, Тячівської та Мукачівської прокуратур, а також Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного та Східного регіонів.

Нагадаємо, Україна очолила рейтинг світових імпортерів основних видів озброєнь за період 2020—2024 років, наростивши постачання зброї майже в 100 разів порівняно з попереднім п’ятирічним періодом.

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