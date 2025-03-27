- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 287
- Час на прочитання
- 2 хв
Дрони, гранатомети і автомати: СБУ викрила торговців "трофейною" зброєю
У зловмисників вилучили арсенал зброї, зокрема автомати Калашникова, протитанкові гранатомети, вибухівку, комплектуючі до ударних дронів та понад 8 кг тротилу з детонаторами.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали ще дев’ятьох осіб, які намагалися організувати нелегальний продаж “трофейної” зброї, вивезеної з фронтових районів.
Про це повідомляє СБУ.
У зловмисників вилучили арсенал зброї, зокрема автомати Калашникова, протитанкові гранатомети, вибухівку, комплектуючі до ударних дронів та понад 8 кг тротилу з детонаторами.
Що відомо про затриманих і локації:
Харківщина: військова контррозвідка СБУ затримала командира відділення однієї з військових частин. Він намагався продати комплектуючі до безпілотників, зокрема оптичні приціли для ударних дронів. Його затримали “на гарячому“.
Миколаївщина: двоє мешканців звільненої Снігурівки намагалися продати російські гранатомети “Джміль“ та “Аглень”.
Кіровоградська область: двоє контрактників-дезертирів торгували автоматами та бойовими гранатами.
Черкащина: затримано раніше засудженого чоловіка, який поширював російську пропаганду. Згодом він налагодив схему збуту зброї через кримінальні зв’язки.
Закарпаття: викрито трьох зловмисників у різних районах області. Двоє з них — раніше судимі за наркоторгівлю та крадіжки. Вони намагалися продати тротил із детонаторами та гранати.
Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Вони перебувають під вартою. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Операція проводилася за процесуального керівництва Кропивницької, Миколаївської, Черкаської, Тячівської та Мукачівської прокуратур, а також Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного та Східного регіонів.
Нагадаємо, Україна очолила рейтинг світових імпортерів основних видів озброєнь за період 2020—2024 років, наростивши постачання зброї майже в 100 разів порівняно з попереднім п’ятирічним періодом.