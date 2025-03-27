СБУ затримала зрадника / © twitter/СБУ

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У Херсоні чоловік за вказівкою Російської Федерації готував вибух біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Спецслужби РФ планували дистанційно підірвати вибухівку разом з ним.

Про деталі повідомили в Службі безпеки України.

Правоохоронці повідомили, що фігурант мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм на вході до військкомату. В цей момент спецслужби РФ планували підірвати вибухівку разом з чоловіком.

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СБУ вдалось затримати його поблизу місця запланованого теракту. Виконавцем замовлення виявився безробітний мешканець Черкас. Чоловік шукав легкого заробітку.

До цього чоловік вже був помічений в Черкаській області, де він підпалив об’єкти «Укрзалізниці». Згодом його відправили до Херсона для підготовки теракту, де фігурант отримав геолокацію місця, звідки забрав готову вибухівку.

Черкащанин також встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої Федеральна служба безпеки відстежувала кожен його крок. Таким чином планувалось дізнатись про місцеперебування чоловіка, щоб підірвати його з вибухівкою біля ТЦК.

Працівники СБУ повідомили чоловіку про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі фігурант справи перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ в Одесі. Вона готувала координати для нових ракетно-дронових ударів РФ по місту.