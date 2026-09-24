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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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З обласного центру України почали виїжджати люди: взимку там може не бути опалення

З наближенням холодів і після зупинки Херсонської ТЕЦ з Херсона виїжджає все більше людей.

Автор публікації
Світлана Павук
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Росіяни масово атакують Херсон

Росіяни масово атакують Херсон / © ТСН

Чим ближче до зимових холодів, тим більше охочих виїхати з Херсона та навколишніх прифронтових населених пунктів. Це пов’язано зі стрімкою інтенсифікацією російських обстрілів та серйозними руйнуваннями критичної енергетичної інфраструктури — зокрема, через повну зупинку Херсонської ТЕЦ унаслідок ворожих ударів.

У Херсоні наразі залишається понад 60 тисяч жителів. Проте вивозити людей із так званих «червоних зон» із кожним днем стає дедалі складніше та небезпечніше.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

«Червоні зони» прибережних вулиць та загроза з неба

Прибережні вулиці та цілі мікрорайони Херсона перетворилися на «червоні зони». Це означає, що через безперервні обстріли загарбників безпечне життя там стало практично неможливим. З кожним днем тануть і шанси спокійно евакуюватися.

У Дніпровському районі міста під звуки вибухів волонтери та працівники міської ради намагаються вивезти літню жінку.

На пані Аллу чекає довга дорога до сина в Київ. І хоч речі жінка зібрала заздалегідь, виїхати в одну мить психологічно не готова. А довкола не вщухають канонади.

«Давайте ми сумки заберемо, бо тут таке зараз літає! Бабусю, давайте поки речі, документи заберемо», — кваплять волонтери.

Росіяни дронами атакують людей

Евакуаційну автівку таки помічають російські дронарі. Над будинком, наче шуліка над здобиччю, починає ширяти ворожий безпілотник.

Нарешті пані Алла опиняється в салоні автомобіля, за нею миттєво застрибують чоловіки.

Подібні складні евакуаційні рейди проводять і правоохоронці. Нещодавно вони вивозили жінку з прифронтового села Червоне.

Однак хутко виїхати все одно не виходить, хоча жінка заздалегідь зібрала валізи.

Головна складність полягає не лише в зборах, а й у тому, щоб безпечно здолати зворотний шлях. Будь-яке авто на дорозі — це рухома мішень для російських окупантів. Тому терплячість волонтерів і правоохоронців під час евакуації вражає: вони розуміють, що покидати рідну домівку кожній людині психологічно важко, навіть якщо йдеться про порятунок власного життя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 24 вересня | МАСОВАНА АТАКА НА КИЇВ! Відповідь Зеленського пропагандистам!

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