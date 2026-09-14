В Україні знеструмлено обласний центр: яка причина

Енергетика / © Associated Press

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У Херсоні через аварійну ситуацію припинилося електропостачання. Наразі фахівці з'ясовують причини відключення та працюють над відновленням подавання електроенергії.

Про це повдомляє Ярослав Шанько.

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Що відомо про знеструмлення у Херсоні

Мешканців міста закликають із розумінням поставитися до ситуації та стежити за подальшими повідомленнями.

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У разі потреби херсонці можуть скористатися Пунктами незламності, де доступні місця для заряджання гаджетів та можна отримати необхідну допомогу.

Як ми писали, 28 серпня були застосовані знеструмлення у Сумській області. Причина — аварійна ситуація. Фахівці з’ясовували причину відключення та працювали над відновленням електропостачання.

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