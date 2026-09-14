- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 602
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні знеструмлено обласний центр: яка причина
Через аварію Херсон знеструмлено.
У Херсоні через аварійну ситуацію припинилося електропостачання. Наразі фахівці з'ясовують причини відключення та працюють над відновленням подавання електроенергії.
Про це повдомляє Ярослав Шанько.
Що відомо про знеструмлення у Херсоні
Мешканців міста закликають із розумінням поставитися до ситуації та стежити за подальшими повідомленнями.
У разі потреби херсонці можуть скористатися Пунктами незламності, де доступні місця для заряджання гаджетів та можна отримати необхідну допомогу.
Як ми писали, 28 серпня були застосовані знеструмлення у Сумській області. Причина — аварійна ситуація. Фахівці з’ясовували причину відключення та працювали над відновленням електропостачання.