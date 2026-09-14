На трасі Київ — Одеса зіткнулися бензовоз і вантажівка: спалахнула пожежа

Стовп диму

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На трасі Київ — Одеса вдень 14 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю бензовоза та вантажної машини. Після зіткнення спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє «Київ Інфо».

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Що відомо про ДТП

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, на трасі Київ — Одеса відбулося зіткнення бензовоза та вантажної машини. Після зіткнення спалахнула сильна пожежа

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Через аварію рух у напрямку Одеси було зупинено.

Згодом стало відомо, що ДТП сталася на території Кіровоградської області.

Інформація про постраждалих та обставини аварії наразі уточнюється.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва ввечері 13 вересня сталася смертельна ДТП: автомобіль Opel впав із мосту на вулиці Промисловій. Внаслідок аварії загинув водій — рятувальникам довелося деблокувати його тіло з-під автомобіля. Обставини та причини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

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