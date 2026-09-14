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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
2 хв

Гайді Клум подарувала синові Ferrari на 21-річчя — він був шокований

Зірка опублікувала в мережі відео, на якому показано, як її син відреагував на подарунок.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Гайді Клум із сином Генрі

Гайді Клум із сином Генрі / © Associated Press

53-річна німецька супермодель, телеведуча та член журі шоу America’s Got Talent Гайді Клум влаштувала своєму синові Генрі Самуелю розкішний сюрприз на честь його 21-річчя. Модель подарувала імениннику червоний Ferrari F430 і опублікувала в Instagram відео з його реакцією на несподіваний подарунок.

На кадрах Гайді підходить до автомобіля разом із сином і каже, що не може повірити, що цей день нарешті настав. «Ти чекав на це стільки років», — сказала вона. Побачивши машину, Генрі був настільки вражений, що не зміг стримати емоцій.

Подарунок синові від Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Подарунок синові від Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Син Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Син Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Син Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Син Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Виявилося, що Ferrari з’явився в житті Генрі завдяки давньому парі з його вітчимом Томом Каулітцем. Ще підлітком син Гайді розповідав про умови парі: якщо він програє вітчиму в Mario Kart, то на три місяці позбудеться відеоігор і повинен буде намалювати картину, на якій він зображений за кермом. Однак Генрі виграв. І тоді Том пообіцяв подарувати йому Ferrari, коли йому виповниться 21 рік.

Також Гайді показала архівні фотографії з сином та святковий торт.

Гайді Клум із сином Генрі / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із сином Генрі / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із сином Генрі / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із сином Генрі / © Instagram Гайді Клум

Синові Гайді Клум виповнився 21 рік / © Instagram Гайді Клум

Синові Гайді Клум виповнився 21 рік / © Instagram Гайді Клум

Зазначимо, Генрі — син Гайді Клум та її колишнього чоловіка, музиканта Сіла. Окрім нього, модель виховує 22-річну Лені, 19-річного Йохана та 16-річну Лу.

Генрі пішов слідами мами і будує свою кар’єру моделі. Нагадаємо, що раніше він взяв участь у пляжній фотосесії.

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