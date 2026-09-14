Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 14–16 вересня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14–16 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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З понеділка по середу, 14–16 вересня, очікується помірна сонячна активність. У ці дні геомагнітна обстановка буде відносно спокійною — прогнозуються лише несильні магнітні коливання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням. Такі коливання вважаються несильними і, як правило, не здатні істотно впливати на самопочуття людей. Сильних магнітних бур на початку тижня не очікується.

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Загалом період з 14 по 16 вересня мине на тлі помірної сонячної активності та без значних збурень магнітного поля Землі.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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